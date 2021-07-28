Kubica, Macaristan GP ilk antrenman seansına katılacak

Alfa Romeo Racing ORLEN'in Yedek Pilotu Kubica, “Formula 1 aracına dönmek her zaman için harikadır ve özellikle de takvimde Polonya'ya en yakın yarış olan Budapeşte'de bunu yapmak daha da harika."

"Tribünlerde her zaman çok sayıda Polonyalı taraftar oluyor ve Cuma günü garajdan çıktığımda beni karşılayacak bir sürü bayrak olacağına eminim."

"Elbette araca bindiğinizde, takım adına mümkün olan en iyi işi yapmaya ve mühendislerimize araç ayarları konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum."

"Şu anda orta grupta yer alan takımlar arasındaki farklar çok küçük ve bu yüzden atılan her adım son derece önemli olabilir." dedi.