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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Kubica, Macaristan GP ilk antrenman seansına katılacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo'nun yedek pilotu Robert Kubica, Macaristan Grand Prix'sinin ilk seansında Kimi Raikkonen'in yerini alacak.

Kubica, Macaristan GP ilk antrenman seansına katılacak

2019 yılında Williams'la F1'e dönen ve tek yılın ardından takımdan ayrılarak Alfa Romeo'nun yedek pilotu olan Kubica, bu hafta sonu Budapeşte'de piste çıkacak.

Yapılan açıklamaya göre Polonyalı pilot, ilk seansta Kimi Raikkonen'in Alfa Romeo'sunun direksiyonuna geçecek.

Takımın simülatöründe çalışmalar yürüten ve pist üstü korelasyonu için çalışan Kubica, bu kapsamda bu yıl hem İspanya hem de Avusturya'da C41'in direksiyonuna geçmişti.

Kubica, verdiği geri bildirimlerle yaz arasına girmeden önce takımın gelişmelerine yardımcı olacak.

Alfa Romeo Racing ORLEN'in Yedek Pilotu Kubica,  “Formula 1 aracına dönmek her zaman için harikadır ve özellikle de takvimde Polonya'ya en yakın yarış olan Budapeşte'de bunu yapmak daha da harika."

"Tribünlerde her zaman çok sayıda Polonyalı taraftar oluyor ve Cuma günü garajdan çıktığımda beni karşılayacak bir sürü bayrak olacağına eminim."

"Elbette araca bindiğinizde, takım adına mümkün olan en iyi işi yapmaya ve mühendislerimize araç ayarları konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum."

"Şu anda orta grupta yer alan takımlar arasındaki farklar çok küçük ve bu yüzden atılan her adım son derece önemli olabilir." dedi.

Alfa Romeo Racing ORLEN Takım Patronu Frédéric Vasseur ise şunları ekledi: “Robert bu sezon takım için gerçekten iyi bir iş çıkardı ve onu Budapeşte'de tekrar aracımızda göreceğimiz için heyecanlıyız."

"Teknik geri bildirimi, araç için en uygun ayarları bulmamıza gerçekten yardımcı oluyor ve sezonun ilerleyen kısmında, paketimizden daha fazlasını çıkarmamıza yardımcı olabileceğine eminiz."

Robert Kubica, Test and Reserve Driver, Alfa Romeo Racing

Robert Kubica, Test and Reserve Driver, Alfa Romeo Racing

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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