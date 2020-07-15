Kubica, Macaristan'daki ilk seansta Raikkonen'in yerini alacak

İlk Formula 1 yarışına 2006 yılında Hungaroring'de çıkan Polonyalı pilot, sabah seansında Kimi Raikkonen'in C39'unu kullanacak.

Kubica, geçen hafta sonu yapılan Steiermark Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Antonio Giovinazzi'nin yerine piste çıkmıştı. Ancak Giovinazzi bu durumdan pek etkilenmedi çünkü önceki hafta sonu aynı pistte bir başka yarış daha yapılmıştı.

Bu açıdan Raikkonen biraz daha dezavantajlı olacak.

Takım patronu Fred Vasseur, Kubica'nın aracı geliştirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Vasseur, “C39'u hızlı ve etkili bir şekilde geliştirmek, orta grup savaşının kilit unsurlarından biri olacak ve Robert takımın sahip olduğu en büyük varlıklardan biri."

“Geçen hafta Avusturya'da gayet iyi bir iş çıkardı ve onu bir kez daha araçta göreceğim için mutluyum."

“Mühendislerimize sağladığı verilerin değeri zaten kanıtlandı, ancak yapılması gereken hâlâ çok fazla iş var ve bilgi almak için üç harika sürücüye sahip olmak kesinlikle önemli bir avantaj.” dedi.

Kubica, “Bu araçtan birini kullanmak her zaman için inanılmaz bir duygu ve bu yüzden Cuma günü için sabırsızlanıyorum. Duygular bir yana, özellikle bu kısa 2020 sezonunda araç gelişiminin ne kadar önemli olduğunu unutmamalıyız."

“Takımın verilere ve geri bildirimlere ihtiyacı var ve çok değerli geri bildirimler sağlamak için buradayım. Geçen sefer verimli bir hafta sonu geçirdik ve amacım takımın Macaristan'da bir adım daha atmasına yardımcı olmak olacak." dedi.