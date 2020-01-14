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Formula 1 / Son dakika

Kubica: “Kötü geçen 2019’un ardından lastikleri suçlamak ucuz bir bahane”

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Kubica: “Kötü geçen 2019’un ardından lastikleri suçlamak ucuz bir bahane”
Ekleyen:
14 Oca 2020 10:20

Robert Kubica, Williams ile geçen başarısız 2019 sezonunun ardından Pirelli lastiklerini “basit bir bahane” olarak kullanmayacağını söyledi.

Geçen seneki gridin en yavaş aracına sahip olan Kubica, istikrarlı performanslar gösteremedi, özellikle tek tur bakımından ve çaylak takım arkadaşı George Russell’a karşı sıralamalarda çok kötü bir performans sergiledi.

An itibariyle kullanılan Pirelli lastiği sıcaklık bakımından dar bir çalışma aralığına sahip olarak tanımlanıyor, aynı zamanda modern F1’de performansı belirleyen en önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Ancak Kubica, lastiğin karmaşıklığını bir mazeret olarak kullanmak istemiyor.

Motorsport.com’a yaptığı açıklamada konuşan Kubica şunları söyledi:

“Sanırım lastiklerle ilgili ne yapmam gerektiği konusunu anlayacak kadar iyi ve zeki biriyim. Tabii ki ne yöne gidileceği üzerine ve lastiklerin nasıl çalışacağına dair seçim yapanlar sürücüler değil, bu bir takım çalışması.”

“Eninde sonunda aracı süren kişi sürücü, ancak lastikler konusunda aynı hedeflerimiz var ve aynı şekilde yönetiyoruz.”

“Bunu başarısız bir sezonun ardından oluşturulan basit bir mazeret olarak görüyorum.”

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2019 sezonu sırasında oluşan sıkıntıları ayrıntılı şekilde anlatan Kubica, geri bildirimler hakkında eksikliklerden bahsetti ve bu eksiklerin “çok kafa karıştırıcı” bir yıla sebep olduğunu açıkladı ve ekledi:

“Pek çok alanda daha iyi şeyler yapabilirdim, ancak iyi bir destek alamadım. Olduğumuz durumların içinde sezona istikrarlı başlamak çok önemliydi, böylece geri dönüşümün üstüne gidebilirdim. Ne yazık ki bu yaşanmadı.”

“Daha sonrasında da iyi sonuçlar alabileceğim ve aldığım fırsatlar oldu, ancak bu fırsatların önüne dışarıdan gelen faktörler geçti. Daha iyi olabileceğim anlar oldu, ancak aynı zamanda bir cevap almadığım durumlar da oldu, ya da o gün neden beklenenden daha düşük performans sergilediğimizi bilmediğim anlar da oldu.”

“Bu daha kötü bir şey, çünkü gelişmeniz için nedenleri anlamanız lazım. Hastalığınızla alakası olmayan bir ilacı almanın size hiçbir faydası yok.”

Kubica’nın asıl F1 macerasını sona erdiren hayati risk barındıran ralli kazası sonrası Polonyalı pilot, sağ elini tamamen kullanamamaya başladı ve kaza sonrasında sürüşünü “%70 oranında sol eli ile” yaptığını söyledi.

Ancak her ne kadar mantık olarak bu engel yüksek hızlı virajlarda problem yaratıyor gibi gözüküyor olsa da Kubica bu açıklamayı kabul etmedi, sebebini ise sezon boyunca geçirdiği en iyi günlerden birini Suzuka gibi hızlı virajlarıyla ünlü bir pistte geçirmesi olarak açıkladı.

Kubica bu konu hakkında “Bazen insanları Formula 1’in kolay olduğuna inandırmak istiyoruz, ancak kolay değil. Nihai sonucu veya kronometrede gördüğünüz numaraları etkileyen pek çok faktör var.”

“Aslında faktörleri etkilemeyen şeylerden biri yüksek hızlı virajlarda yaşadığım kısıtlama.”

“Bazen büyük farklılıkların olduğu doğru, ancak yol tutuş azaldığı zaman zorlayıcı alanlarda zaman kaybetmeniz normal.”

“Ayrıca art arda gelen iki, üç virajda; bir düzlüğe veya tek bir viraja göre daha çok zaman kaybediyorsunuz.”

“Bu bir gerçek. Bu tip bölgelerde, yaşadığım engelin sürüşümü engellediği veya kısıtlamadığından gayet eminim.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Robert Kubica
Takımlar Williams
Editör Valentin Khorounzhiy

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