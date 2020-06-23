Kubica, koronavirüse rağmen yedek pilotlara ihtiyaç olacağını düşünmüyor

Formula 1 yönetimi, bir pilot koronavirüse yakalansa dahi hafta sonunun devam edeceğini söyledi ve artık yedek pilotların daha önemli hale geleceği düşünülüyor.

Şu anda hemen hemen tüm takımların yedek pilotları belli olmuş durumda.

Formula 1'de son kez 2017 Macaristan GP'de Felipe Massa'nın yerini Paul di Resta almıştı. Son 10 yıllık süreçteki en çarpıcı değişiklik buydu.

Bu yıl Alfa Romeo'nun yedek pilotu haline gelen Robert Kubica, koronavirüse rağmen yedek pilotluk konusundaki yaklaşımın değişmediğini söyledi.

Sokolim Okiem'e konuşan Kubica, “Bu yıl DTM'deki görevimi, Alfa Romeo'daki yedek pilotluk rolü ile birleştirmek zorunda kaldım. Program çok yoğundu, zaman çok dardı ve yapmam gereken çok şey vardı. Ama her şey tersine döndü. Salgın nedeniyle, Monako'da iki ay geçirdim, burada sadece mağazaya veya doktora gidebildim."

"İlk hafta biraz garipti ve zamanın hızlı geçtiğini söyleyemem. Neyse ki kendim, arkadaşlarım ve akrabalarım sağlı kaldık."

"Son iki hafta ise çok yoğundu. Nurburgring'de dört günlük DTM testleri yaptım, simülatör üzerinde çalıştım. Öncesine kıyasla seyahatlerinizin çoğunu araç ile yapmanız gerekiyor, bu da çok zaman alıyor."

"Bununla birlikte, güvenliğimizi amaçlayan tüm bu prosedürleri uygulamak gerekiyor. Padoktaki insanların maske taktığı, sosyal mesafelerini koruduğu ve farklı masalarda yemek yediği gerçeğine alışacağız. Birkaç ay önceki duruma geri dönmemek için bu kısıtlamaları unutmamak önemli. Herkes sağduyu ile hareket etmeli, çünkü sağlık en önemli şey."

"Bu durumun gerçek hayattaki sonucu, bizim olmasını düşündüğümüz haline göre daha büyük olabilir. Umarım durum böyle değildir. Ama bence korkacak bir şey yok ve şimdi sahip olduklarımıza odaklanmamız gerekiyor."

"Görevime gelirsem, yedek pilotluk rolümün artacağını düşünmüyorum. Bu, bir şeyleri değiştirmeyecek. Rolüm aynı kalacak. Ana pilotlarımız Kimi ve Antonio. Onlar da insan ben de insanım. Herkes hastalanabilir. Kimsenin sağlık problemi yaşamasını istemiyorum."

"Bu yüzden rolüme aynı şekilde bakıyorum. Salgından önce olduğu gibi yine hazır olmaya çalışacağım."

"Formula 1 aracının direksiyonunda birkaç cuma seansında piste çıkmam planlandı ancak yarışlar iptal edildi ve bunlar gerçekleşmedi. Simülatördeki çalışmalarım göz önüne alındığında, farkı anlayabilmek için gerçek bir araç sürmek benim için önemliydi." dedi.