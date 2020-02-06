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Formula 1 / Son dakika

Kubica: "Kendi performansımdan memnun kalmadım"

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Kubica: "Kendi performansımdan memnun kalmadım"
6 Şub 2020 06:35

2011'de yaptığı ralli kazasından sonra Formula 1'e yaptığı geri dönüşle beraber Robert Kubica mükemmel bir geri dönüş hikayesi yazmıştı. Ancak sezonu iyi geçiremeyen pilotun dönüşü uzun vadeli olmadı.

Çaylak takım arkadaşı George Russell ile arasındaki fark, uzun süredir F1'de olmaması veya sakatlığı sebebiyle -ya da her ikisi de- bize Polonyalı pilotun F1'e başladığında gösterdiği inanılmaz hızın artık onda olmadığını gösterdi.

Ancak o, kendisinin bir daha F1'de yarışa çıkamayacağını düşünenleri, Willams FW42'sinin onu yeterince destekleyememesine rağmen haksız çıkarmayı başardı.

"Bence genel tabloya baktığınızda bu sene olanlar geri planda kaldı." diyen Kubica ekledi: "Pek çok şey bize yardımcı olmadı ve bunlar, yapabileceğim şeyleri negatif yönde etkiledi. Formula 1 gibi motor sporlarının en yüksek seviyesinde olan bir yerde, yarışmaya çok uzun zaman sonra engellerimle beraber geri geleceğimi ve yarışabileceğimi pek çok insan tahmin etmedi."

"İlk virajda olan durumları yönetemeyeceğim yönünde pek çok dedikodu duydum ve büyük ihtimalle ilk turdaki performansım bu sezon iyi yönettiğim bir yöndü."

"Monaco'da yarışamayacağım yönünde dedikodular duydum. Ve büyük ihtimalle Monaco bu seneki en iyi sürüşlerimden birine sahne oldu, her ne kadar arkalarda olsam da hissiyat bakımından iyi hissediyordum."

"Bu sezon F1'den ayrılıyorum, tabii ki de genel performansımdan memnun değilim ancak vücudumun, aklımın ve beynimin bu seneki zor duruma iyi bir şekilde adapte olduğunu düşünüyorum ve bu bakımdan memnunum."

Sıralama performansı

Kubica için can sıkıcı olan taraf, Polonyalı pilotun sıralamalarda en iyi sektör zamanları bir araya konduğunda bile Russell'dan 0.3 saniye daha yavaş kalmasıydı. İkili arasındaki fark, Russell'ın da deneyim kazanmasıyla beraber sezonun ilerleyen yarışlarında gittikçe açılmaya devam etti.

Yarış başlangıcı ve sonu

Williams için puan kazanmak neredeyse mümkün değildi. Kubica'nın sezonundaki tek parlak kısım Almanya'da ıslak pistte takımın tek puanını kazanmış olmasıydı. Aynı zamanda bu finiş takım arkadaşının önünde bitirdiği ikinci yarış oldu.

Kubica'nın yaşadığı hüsran aracın dengesizliği ve istikrarsızlığından kaynaklanıyordu. Onun bu seneki en iyi performanslarından biri olan Meksika'da, akşam boyunca değişiklik yapılmamasına rağmen aracın yol tutuşu ve hissiyatı değişmiş durumdaydı.

Kubica bu konuda şunları söyledi: "Açıklaması çok zor. Seans sırasında yaptığınız değişiklikleri sorguladığınız, değiştirmediğiniz şeyleri düşündüğünüz anlar olur. Gerçekte ise cumartesi ve pazar arasında hiçbir şey değiştirmedik. Bu yüzden eskiden aracın %50'sini değiştirmem gibi bir olay yoktu. Her şeyin sonunda fizik aynı kalıyor. Bu yüzden cuma günü olan etki cumartesi de olmalı. Bir anda yol tutuş kaybetmezsiniz. Bu biraz garip bir şeydi."

"Bu, sezonu çok zor ve çok karmaşık hale getirdi. En çok özlediğim şey istikrar getirmek ve aracın hissiyatı."

"Araç, sürüşü en kolay araç değildi. Fazla yere basma gücü yoktu, ancak performans ve hissiyatı bir bölümden diğerine geçerken farklı hissettirmemeli. Bunu pist şartları veya bunun gibi şeylerle anlatamıyorsunuz çünkü pitlerden çıktığım anda %90 oranında durumun iyi veya kötü olduğunu anlıyorum."

                                                                                   Çeviri: Efe Kahya

 

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