Kubica: "İyi bir başlangıçtı"
Robert Kubica, Alfa Romeo ile katıldığı ilk testin kendisi ve takım için iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.
Sabah bölümünde piste çıkan isim Robert Kubica'yı ve toplamda 59 tur atarken 1:18.386 yaptı.
Öğleden sonra direksiyona geçen Antonio Giovinazzi ise günü 1:20.096 ile son sırada tamamladı.
Alfa Romeo ile ilk gününü ardından konuşan Robert Kubica, iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.
Kubica, “Tahmin edebileceğiniz gibi, Alfa Romeo Racing ORLEN ile ilk kez pistte çalışmak hem takım hem kendim için çok özeldi."
"Yeni bir aracı sürmek... Her zaman çok fazla duygu içeriyor, çünkü takımın yeni bir bebeği gibi. Ancak üretken bir güne sahip olmak gerçekten en önemli şey."
"Test edilecek pek çok şey olmasına rağmen seansın bizim için oldukça düzgün olduğunu düşünüyorum. Sonunda iyi bir başlangıçtı." dedi.
Antonio Giovinazzi ise öğleden sonra direksiyona geçti ve günden memnun olduğunu söyledi.
“Sezona olumlu bir başlangıç yaptığımız için mutluyum. Araç ile ilgili ilk hissim oldukça iyi ve tekrar direksiyonun arkasına geçmek için sabırsızlanıyorum."
"Çoğunlukla uzun sürüşler yaptık, bu yüzden aracın daha az yakıt ve daha yumuşak bir lastikle nasıl davrandığını görmemiz gerekiyor. Ama önemli olan hiçbir sorunumuz olmaması."
"Önümüzdeki birkaç gün içinde işlerin nasıl gideceğini göreceğiz."
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Robert Kubica, Williams FW43
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Kubica: "İyi bir başlangıçtı"
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