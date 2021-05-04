Kubica, İspanya GP'nin ilk seansında piste çıkacak

Alfa Romeo'nun ana yedek pilotu olan Kubica, C41 aracını sezon öncesi testlerinden önce Shakedown kapsamında Barselona'da kullanmıştı.

Bu yıl Alfa Romeo'daki görevinin yanı sıra Avrupa Le Mans serisinde de mücadele eden Kubica, geçen ay yine Barselona'da gerçekleştirilen yarışta Louis Deletraz ve Yifei Ye ile beraber ilk zaferini elde etmişti.

Polonyalı pilot, cuma günü Kimi Raikkonen'in C41'ini devralacak ve piste çıkacak. Geçen hafta da Callum Ilott, Antonio Giovinazzi'nin C41'iyle piste çıkmıştı.

İspanya GP sonrası salı ve çarşamba günleri Pirelli'nin 18 inç lastik testleri olacak. Kubica, bu iki günde yeniden Alfa Romeo'nun direksiyonuna geçecek. Bu testlere Alpine (sadece ilk gün) ve Red Bull da katılacak.

Kubica, "Bu Cuma günü ve gelecek hafta yeniden araca dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

“C41'i en son Şubat ayında Barselona'da kullandım ve aracın o zamandan beri hem güncellemelerle hem de takımın araçla ilgili anlayışıyla ne kadar geliştiğini görmek için sabırsızlanıyorum."

“Formula 1 aracını sürmek her zaman için özel bir deneyimdir ve takımın orta gruptaki mücadelesine katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

“Ayrıca gelecek yıl kullanılacak yeni 18 inçlik lastikleri sürmek de yeni bir deneyim olacak." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Williams da Roy Nissany'nin cuma günkü ilk seansta George Russell'ın aracıyla piste çıkacağını duyurmuştu.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo