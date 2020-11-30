Kubica: "İnsanlar yavaşım zannediyor"

Robert Kubica, 2019 yılında Williams'la uzun bir aranın ardından spora geri döndü ve uzun yıllar yarışmadığı için diğerlerinin gerisinde kalması zaten bekleniyordu.

Sezon boyunca yapılan tüm sıralama turlarında George Russell'a geçilen Kubica, sık sık Williams aracından şikayet etti ve hatta İngiliz sürücü ile aynı araçlara sahip olmadıklarını bile söyledi.

Sonuç olarak Kubica, sezon sonunda takımla devam etme seçeneği olmasına rağmen ayrılmayı seçti ve Alfa Romeo'nun yedek pilotu haline geldi.

Kubica'nın sezon öncesi testlerindeki temposu gayet iyiydi ve Bahreyn'deki antrenman seansında Antonio Giovinazzi'yi geçmeyi başardı.

Bu yıl DTM'de tam sezon yarışan ve podyuma çıkmayı başaran Polonyalı pilot, Williams'ta olanlar nedeniyle insanların kendisini "yavaş bir pilot" olarak gördüğünü söyledi.

Sky İtalya'ya konuşan Kubica, "Geleceğin neler getireceğini hep birlikte göreceğiz."

"Önce bir sürücü olarak ne yapacağımı, nereye gideceğimi görmek zorunda kalacağım ve sonra yedek pilotluk rolümle birleştirmenin mümkün olup olmayacağını göreceğiz."

"Formula 1 gridine dönüşüm pek olası görünmüyor çünkü insanlar hızlı olmadığımı düşünüyorlar."

"Geçen yılın bunda büyük bir etkisi var. Eğer her şey farklı olsaydı, muhtemelen şimdi burada konuşuyor olmazdık, pistte sürüş yapıyor olurdum."

"Ayrıntılara girmeyeceğim. Ancak bu yılki sonuçlarıma bakarsanız, eğer şartlar uygunsa aracı sürebileceğimi ve diğerlerinin çok gerisinde olmadığımı gösterdim." dedi.