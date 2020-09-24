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Formula 1 / Son dakika

Kubica: "İnsanlar Vettel'i sadece son yarışlarına bakarak yargılıyor"

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Kubica: "İnsanlar Vettel'i sadece son yarışlarına bakarak yargılıyor"
Ekleyen:
, Editör

Robert Kubica, Sebastian Vettel'e destek verdi ve Alman pilotun Aston Martin'de çok daha başarılı olacağını belirtti.

Sebastian Vettel, Red Bull kariyerinde hariak başarılara imza attı ve dört şampiyonluk almayı başardı.

Ferrari kariyerinin ilk yıllarında da harikalar yaratan Vettel, son birkaç yılda yeterince iyi bir performans sergileyemedi ve sezon sonunda Ferrari'den ayrılıp, Aston Martin'e geçecek.

Fakat Vettel, mevcut performansından ötürü sık sık eleştiriliyor.

SpeedWeek'e konuşan Robert Kubica, "İnsanlar kim olduğunuzu ve neler başardığınızı ve neler yapabileceğinizi çabuk unutuyorlar."

"Pek çok insan sizi son yarıştaki performansınıza göre değerlendiriyor. Bu, izlenebilecek en kolay yol ama en iyi yol değil."

"Elde ettiğiniz sonuçlar için sahip olduğunuz tüm paket önemli ve bazen ona sahip olurken, bazen olamıyorsunuz."

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari

Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

“Red Bull'da Vettel, doğru zamanda doğru yerdeydi. Ferrari'de de şampiyonluk için savaştı ama bunu başaramadı. Ancak bu sadece doğru zamanda doğru yerde olmanız gerektiğini gösteriyor."

"Bir sürücü olarak neler yapabileceğinizi bilmelisiniz. Ayaklarınızı yere basmalı, gerçekçi olmalısınız ve gelişmeye devam etmelisiniz."

“Vettel için kolay bir sezon değil ve tabii ki sadece sonuçlara bakarak olumsuzluğa kapılabilirsiniz. Ama yine de harika bir sürücü ve farklı bir takıma geçiş ona destek verebilir. Coşkusunu geri getirebilir ve yeniden keyif almasını sağlayabilir."

"Ferrari için yarışmak kesinlikle kolay değil ve Aston Martin için de öyle olmayacak, ancak yeni bir ekiple yeni zorluklar ve yeni fırsatlar ortaya çıkıyor."

"Formula 1 onu gridde görmekten mutlu olacak." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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