Kubica hidrolik sorunu yaşamış

Robert Kubica iyi bir startla ilk turda George Russell'ı geçmeyi başardı ve bir süre önde gitti. Ancak lastikleri bitmeye başladı ve erkenden pit stop yapmak zorunda kaldı.

Yarışın orta kısmında garaja gelerek yarışı bırakan Polonyalı pilot, hidrolik sorunu yaşadığını ve bu yüzden yarışı bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Kubica, “Dikkat çekici şekilde hızımız yoktu, bu yüzden rakiplerimizden biraz daha farklı bir strateji seçmeye karar verdik ve çok erken pit stop yaptık."

"Ancak daha sonra çekiş seviyesi çok düşük ve tümseklerde dolu depo ile araç çok dengesizdi."

"Sonra hidrolik sistemde bir problem yaşamaya başladık ve yarışı bırakmak zorunda kaldım. Artık Brezilya'daki yarışı bekleyeceğim. Orada umarım daha iyi olabiliriz." dedi.

Takım arkadaşı George Russell ise yarışı 17. bitirdi.

Genç pilot, “Bu yarış bizim için normalden daha zordu. Lastikler verimini kaybetmeye başlamadan önce bile aşırı ısınma problemleri vardı. İkinci bir pit stop yapmaya karar verdik." dedi.

Russell ayrıca "Lewis Hamilton altıncı pilotlar şampiyonluğunu kazandı, onu tebrik ediyorum." diyerek Hamilton'ın şampiyonluğunu da kutladı.