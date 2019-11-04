Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Kubica hidrolik sorunu yaşamış

paylaşım
yorumlar
Kubica hidrolik sorunu yaşamış
Ekleyen:
, Editör
4 Kas 2019 16:50

Robert Kubica, yaşadığı hidrolik sorunundan ötürü yarışı bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Robert Kubica iyi bir startla ilk turda George Russell'ı geçmeyi başardı ve bir süre önde gitti. Ancak lastikleri bitmeye başladı ve erkenden pit stop yapmak zorunda kaldı.

Yarışın orta kısmında garaja gelerek yarışı bırakan Polonyalı pilot, hidrolik sorunu yaşadığını ve bu yüzden yarışı bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Kubica, “Dikkat çekici şekilde hızımız yoktu, bu yüzden rakiplerimizden biraz daha farklı bir strateji seçmeye karar verdik ve çok erken pit stop yaptık."

"Ancak daha sonra çekiş seviyesi çok düşük ve tümseklerde dolu depo ile araç çok dengesizdi."

"Sonra hidrolik sistemde bir problem yaşamaya başladık ve yarışı bırakmak zorunda kaldım. Artık Brezilya'daki yarışı bekleyeceğim. Orada umarım daha iyi olabiliriz." dedi.

Takım arkadaşı George Russell ise yarışı 17. bitirdi.

Genç pilot, “Bu yarış bizim için normalden daha zordu. Lastikler verimini kaybetmeye başlamadan önce bile aşırı ısınma problemleri vardı. İkinci bir pit stop yapmaya karar verdik." dedi.

Russell ayrıca "Lewis Hamilton altıncı pilotlar şampiyonluğunu kazandı, onu tebrik ediyorum." diyerek Hamilton'ın şampiyonluğunu da kutladı.

George Russell, Williams Racing FW42

George Russell, Williams Racing FW42

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sonraki haber
Hulkenberg sonuçtan memnun

Önceki haber

Hulkenberg sonuçtan memnun

Sonraki haber

Amerika GP'nin en hızlı pit stopunu Red Bull yaptı

Amerika GP'nin en hızlı pit stopunu Red Bull yaptı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

2
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

3s
3
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

4
Formula 1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

2s
5
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.