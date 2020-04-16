Kubica: "Her şey bir anda normale dönmeyecek"

Dünyada şimdiye kadar 1 milyon 709 bin kişiye koronavirüs bulaşmış durumda ve bunlardan 382 bin 404'ü iyileşirken, 103 bin 536'sı hayatını kaybetti.

Bazı ülkelerde durum iyiye gitmeye başladı, bazılarında ise etkisi her geçen gün artıyor.

Dünyadaki tüm etkinlikler durduruldu ve Formula 1'in ne zaman başlayacağı tam bir muamma.

Robert Kubica, tüm bunlar göz önüne alındığında işlerin normale dönmesinin uzun zaman alacağını söyledi.

Alfa Romeo'nun yedek pilotu, “Normal hayata dönüşün başlaması, her şeyin ani şekilde normale döneceği anlamına geliyor."

“Her şeyin tüm güvenlik şartlarıyla birlikte yavaş şekilde geri geleceğini düşünüyorum. Bu olmaya başladığında, çoğu sporun bu yeni duruma alışması gerekecek." dedi.

F1, taraftarları eğlendirebilmek adına sanal yarışlar gerçekleştiriyor.

Kubica, bununla ilgili, "İçinde bulunduğumuz durumda, bu oyunların olması iyi bir şey. Ama ticari anlamda veya evde kullandığımız kişisel simülatörlerin hiçbirisi gerçek bir yarış aracının yerini alamaz." dedi.

Kubica, 2020'de DTM'de ve yedek F1'deki yedek pilotluk görevinde iyi bir performans sergileyip, 2021'de F1'e dönmek istediğini ancak koronavirüsün buna izin vermediğini söyledi.

“Bir pilot olarak, yedek kalmak yerine yarışmayı tercih ederim. Her yıl yaşlanıyorum. Barcelona'daki testten sonra, geçen yıl biraz kaybettiğim Formula 1 arzumu geri kazandım."

"Koronavirüs en kötü anlardan birisinde geldi... Ama bunun üzerinde hiçbir etkimiz yok, bu yüzden sadece bekliyoruz."