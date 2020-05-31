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Formula 1 / Son dakika

Kubica: "Hamilton hem süper bir araca sahip hem de nasıl kazanacağını biliyor"

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Kubica: "Hamilton hem süper bir araca sahip hem de nasıl kazanacağını biliyor"
Ekleyen:
, Editör
31 May 2020 12:10

Eski F1 pilotu Robert Kubica, Lewis Hamilton'ın süper bir araca sahip olduğunu ama aynı zamanda nasıl şampiyon olacağını bildiğini söyledi.

Correre della Sera ile röportajında Kubica, pek çok konuya değindi.

Sözlerine Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılmasını değerlendirerek başlayan Kubica, "Sebastian Vettel'in takımdan ayrılmasına biraz şaşırdım. Ancak bir ilişki sona eriyorsa, bunu noktalamak en mantıklısıdır. Kararın son zamanlarda verilmediğine inanıyorum. Ferrari her hamleyi önceden planlamaya alışkın ve bunun parayla hiçbir ilgisi yok. Sainz performansıyla dikkat çekiyor ve bunun cesurca bir seçim olduğu düşünülebilir. Ama daha önce hiç ilk sıralar için yarışmamış bir pilot ve bu da zafer için savaşırken bazı zorluklara yol açabilir. Bottas veya Ricciardo ile anlaşsalardı, bu biraz daha güvenlik bir seçim olurdu. Ama her zaman böyledir. Artılar ve eksiler hep var."

Leclerc mi yoksa Verstappen'in mi daha iyi olduğu sorusuna Kubica, "İkisi de. Max çok zeki ve şampiyonluk kazanmaya hazır. Ama biraz aceleci ve hevesli. Şampiyonluk için mücadelede ederken nasıl davrandığını görmemiz gerekiyor. Ama şampiyon olacağı konusunda bahse girerim. Leclerc'e bakarsak, Bahreyn'deki ikinci yarışta kazanabilirdi. Performansına şaşıran insanlar, sürücüler hakkında çok az şey bilen insanlardır. Charles gibi birinin Vettel'le sorun yaşaması çok normal." yanıtını verdi.

Son olarak Lewis Hamilton'la ilgili de, "Kazanmak istiyorsanız Lewis'i yenmelisiniz. Her zaman böyleydi. Lewis son yıllarda süper bir Mercedes'e sahipti ama fark da yarattı çünkü kazanamadığınız zaman ikinci bitirmeniz gerekiyor ve bunu öğrendi. 2018'de Ferrari çok güçlüydü ve onları nasıl yeneceğini biliyordu. Elbette Mclaren'da kalsaydı bugün tüm bunlardan bahsediyor olmazdık. Başka bir şampiyon hakkında konuşuyor olurduk. Araç, sürücünün kaderini belirlemede çok büyük bir ağırlığa sahip. Mesela Alonso harika şeyler yaptı. Ama istediği ya da hak ettiği şeyi asla kazanamadı."

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Editör Kemal Şengül

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