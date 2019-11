Kubica: "Hamilton en hızlı araca sahip olmasa da kazanabileceğini gösterdi"

Lewis Hamilton, 2007'de başladığı Formula 1 kariyerinde altıncı şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

İngiliz pilot bu şampiyonluklardan birisini McLaren'da alırken, diğerlerini Mercedes'le son altı yılda aldı.

Robert Kubica'ya göre Hamilton, en hızlı araca sahip olmasa da yarış kazanabileceğini gösterdiği için bu başarıyı hak etti.

Williams pilotu, "Altı şampiyonluk her şeyi kanıtlıyor. Özellikle bu sezon en hızlı araca sahip olmadığı pek çok yarışta, yarışı kazanabileceğini ya da fark yaratabileceğini gösterdiğine inanıyorum."

"Bence Lewis, yenilmesi zor bir adam hatta yenilmesi imkansız... Bu yüzden bu durum diğerleri için zor, ama onun için iyi bir şey."

"Şahsen onun adına mutluyum. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ve bu yıl da dahil olmak üzere hep harika bir sürüş sergiledi. Bence bu yıl bazı yarışlarda olağanüstü bir iş yapıyordu." dedi.

Polonyalı pilot geleceği hakkında da yorumlarda bulundu.

"Gelecek yılki planlarım iyi görünüyor. Elbette zaman alıyor ancak işlerin iyi göründüğüne eminim. Elbette her hafta bazı olumlu veya olumsuz şeyler oluyor ancak süreç devam ediyor. Bu yüzden Singapur'dan bu yana söylediğim gibi rahatım ve bu planlar üzerinde çalışıyorum."

"Yarışmak istediğim ve bunun için sabırsızlanıyorum. Bu üzerinde çalıştığım bir şey ve muhtemelen farklı programları birleştireceğim."

Son olarak bu yılki performansıyla ilgili, "Uzun zaman sonra ve sahip olduğum kısıtlamalarla Formula 1 gibi bir spora ve yüksek seviyeye döndüğümde, pek çok insan yarışabileceğimi düşünemiyordu. Birinci virajda tepki veremeyeceğim gibi pek çok hikaye okudum. Ama dönüp bakarsanız ilk tur bu yılki en güçlü olduğum yönlerden biriydi."

"Monako'da yarışamayacağım söylendi ve çok geride kalmama rağmen Monako bu yılki en iyi sürüşlerimden biriydi. Gerideydim ama hislerim olumluydu."

"Elbette genel performansımdan memnun olamam ancak vücudumun, zihnimin ve aklımın, bu yılki zorluklara verdiği tepkilerden memnunum." dedi.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Sergio Perez, Racing Point and Robert Kubica, Williams Racing In the Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images