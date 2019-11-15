Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Kubica: "Hamilton en hızlı araca sahip olmasa da kazanabileceğini gösterdi"

paylaşım
yorumlar
Kubica: "Hamilton en hızlı araca sahip olmasa da kazanabileceğini gösterdi"
Ekleyen:
, Editör
15 Kas 2019 08:27

Robert Kubica, Lewis Hamilton'ın başarılarının takdir görmesi gerektiğini çünkü en hızlı araca sahip olmasa da yarışlar kazanabildiğini söyledi.

Lewis Hamilton, 2007'de başladığı Formula 1 kariyerinde altıncı şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

İngiliz pilot bu şampiyonluklardan birisini McLaren'da alırken, diğerlerini Mercedes'le son altı yılda aldı.

Robert Kubica'ya göre Hamilton, en hızlı araca sahip olmasa da yarış kazanabileceğini gösterdiği için bu başarıyı hak etti.

Williams pilotu, "Altı şampiyonluk her şeyi kanıtlıyor. Özellikle bu sezon en hızlı araca sahip olmadığı pek çok yarışta, yarışı kazanabileceğini ya da fark yaratabileceğini gösterdiğine inanıyorum."

"Bence Lewis, yenilmesi zor bir adam hatta yenilmesi imkansız... Bu yüzden bu durum diğerleri için zor, ama onun için iyi bir şey."

"Şahsen onun adına mutluyum. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ve bu yıl da dahil olmak üzere hep harika bir sürüş sergiledi. Bence bu yıl bazı yarışlarda olağanüstü bir iş yapıyordu." dedi.

Polonyalı pilot geleceği hakkında da yorumlarda bulundu.

"Gelecek yılki planlarım iyi görünüyor. Elbette zaman alıyor ancak işlerin iyi göründüğüne eminim. Elbette her hafta bazı olumlu veya olumsuz şeyler oluyor ancak süreç devam ediyor. Bu yüzden Singapur'dan bu yana söylediğim gibi rahatım ve bu planlar üzerinde çalışıyorum."

"Yarışmak istediğim ve bunun için sabırsızlanıyorum. Bu üzerinde çalıştığım bir şey ve muhtemelen farklı programları birleştireceğim."

Son olarak bu yılki performansıyla ilgili, "Uzun zaman sonra ve sahip olduğum kısıtlamalarla Formula 1 gibi bir spora ve yüksek seviyeye döndüğümde, pek çok insan yarışabileceğimi düşünemiyordu. Birinci virajda tepki veremeyeceğim gibi pek çok hikaye okudum. Ama dönüp bakarsanız ilk tur bu yılki en güçlü olduğum yönlerden biriydi."

"Monako'da yarışamayacağım söylendi ve çok geride kalmama rağmen Monako bu yılki en iyi sürüşlerimden biriydi. Gerideydim ama hislerim olumluydu."

"Elbette genel performansımdan memnun olamam ancak vücudumun, zihnimin ve aklımın, bu yılki zorluklara verdiği tepkilerden memnunum." dedi.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Sergio Perez, Racing Point and Robert Kubica, Williams Racing In the Press Conference

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Sergio Perez, Racing Point and Robert Kubica, Williams Racing In the Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sonraki haber
Hulkenberg: "Kariyerimle ilgili herhangi bir pişmanlığım yok"

Önceki haber

Hulkenberg: "Kariyerimle ilgili herhangi bir pişmanlığım yok"

Sonraki haber

Brezilya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Brezilya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
5
Formula 1

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.