Kubica: "Güvenlik unsuru, teknik avantaj elde etmek için kullanılmamalı"

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Yeni F1 araçlarına geçilmesinin ardından yüksek hızlarda yaşanan dalgalanma problemi, sezon başından beri gündemde kalmaya devam ediyor.

Özellikle Mercedes, bu sorunu çözmeyi başaramadı ve hemen hemen her yarışta dalgalanma problemini ortadan kaldırmak için farklı çözümler deniyorlar.

Bakü'de denenen çözümler fayda getirmezken hem Lewis Hamilton hem de George Russell araçta epey zor anlar yaşadılar.

Mercedes pilotları bu konuyu en çok gündeme getiren isimler olsalar da, griddeki pilotların neredeyse yarısı -dalgalanma kaynaklı- güvenlik sorunları nedeniyle endişeliler. Hal böyle olunca FIA, konuya müdahale etme kararı almış durumda.

Fakat Robert Kubica'ya göre takımlar güvenliği bahane ederek teknik avantaj elde etmeye çalışıyor olabilir.

Alfa Romeo'nun yedek pilotu olan Kubica, Express'e şöyle dedi: "Bence bu konudaki çözüm gerçekten çok basit ve yılın başında tam olarak bu yöne gittik, yani aracın yüksekliğini arttırdık ve dalgalanmayı ortadan kaldırdık."

"Performans ile güvenlik arasında her zaman ince bir çizgi vardır. Güvenlik, aracı yükseltmek zorunda olduğunu kabullenmekte zorlanan bir takım tarafından, performans ve teknik avantaj elde etmek için kullanılmamalı."

“Her zaman performans ve güvenlik arasında bir denge olduğunu söyleyebiliriz. Eğer aracın yüksekliğini değiştirirsek, daha fazla performansa sahip olacağımızı biliyoruz fakat bunu yaparsak dalgalanmaya maruz kalacağız. Bu nedenle nerede olmak istediğimize ve bu konuda ne kadar risk alacağımıza karar vermek bizim elimizde."

“F1'de bu sorunu çözemeyecek bir takım olduğuna inanmıyorum. Sadece bunu yaptıkları zaman performanslarını kaybedecekler."