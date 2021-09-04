Kubica: "Geçen yıl olsa sürpriz yapardım ama bu yıl çok zor"

Robert Kubica, 2019 yılında sekiz yıl aradan sonra Formula 1'e Williams'la dönmüş ve sezonu yavaş araçla bir puan alarak noktalamıştı.

2020 yılında Alfa Romeo'ya katıldı ve sık sık hem test hem de antrenman seanslarında piste çıktı.

Bu yıl nispeten daha az test yapan Kubica, Kimi Raikkonen'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla Zandvoort'taki üçüncü antrenmanda piste çıktı ve sıralama turlarında 19. olarak iki Haas'ın arasına girdi.

Fakat Kubica, takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'den 1 saniye daha yavaştı. Günün ardından Eleven Sports'a konuşan Kubica, gün boyunca yaşananları anlattı.

Kubica, "Cumartesi sabahına kadar benim için her şey normal görünüyordu. Elbette hepimiz neden takım kıyafetiyle burada durduğumu biliyoruz. Bu alışılmadık bir durum fakat benim rolüm bu. Aracı sürmem gerekiyor. Şartlardan memnun olmasam da bu konuda mutluyum."

"Günüme gelirsek, kolay değildi. Bu pisti kısa bir sürede tanımak hiç de kolay değil. Şartlar zordu ve pek çok insan hata yaptı. Burada hızlı gitmesi kolay fakat her şeyin sizin için bitmesi de çok kolay."

"Açıkçası yarışacağımdan bu sabah haberim oldu. Başlangıçta testi pozitif çıkan kişinin ben olduğumu düşündüm. Zandvoort'a çok geç gelmiştim ve hem çarşamba hem de perşembe günü Varşova'daydım. Orlen ile bazı işlerimiz vardı. Sabah uyandığımda uygulamadan testin ne durumda olduğuna baktım. Sonra Fred bana her şeyi anlattı. Sabah 9'a kadar bekledim çünkü takım o zaman padoka girebiliyor. Sonra da çalışmaya başladık."

"Bir yandan piste çıkmak güzel. Öte yandan her gün yarışan ve dün buraya gelen sürücülerin garajlarına girmek de kolay değil. Bu yıl aracı pek fazla bilmiyorum. Geçen sezon daha iyi hissediyordum ve hemen ritim yakalayabilmiştim. Bugün durum bazen kötü değildi, bazı virajlar iyiydi ama araçta geçirdiğim süre eksikti. Zamanı satın alamazsınız ve bilgisayarla değiştiremezsiniz. Yarış da zor geçecek. Pist fiziksel anlamda çok zorlu ve hata yapmak çok kolay. Rüzgar da yardım etmiyor. Kolay bir iş değildi ama mutluyum."

"Nasıl bir sonuç alabileceğim konusunda bir şey söylemek zor ama gerçekçi olmak gerekirse bir şeyler kazanmanın zor olacağını biliyoruz. Geçen yıl olsa büyük bir sürpriz yapabilirdim. O zamanlar üç ayda bir sürüş yapıyordum ve ilk turdan itibaren hemen iyi bir hisse sahip oluyordum. Bu yıl araçlar ya da lastikler farklı. Yol tutuş olsa da eksik olan bir şeyler var. Ya arka çok kayıyor ya ön taraf dönmüyor." dedi.

Kubica ayrıca hızlı turunda hata yaptığını söyledi ve ekledi: "Açıkçası bugün çok daha iyi bir hızım olduğunu bildiğim için son turumdan dolayı biraz kötü hissediyorum. Maalesef çıkış turunda büyük bir trafik vardı. Önce ön lastikleri kilitledim, sonra da arka tarafta olmasını istediğim gibi davranmıyordu ve ne kadar yol tutuş olacağını bilmeden tura başladım.."

"Yarın önümde zorlu bir görev olduğunu biliyorum fakat en azından temiz bir gün geçirdiğim için mutluyum. Sıralamalarda pek çok şeyi daha iyi yapabilirdim, daha hızlı gidebilirdim ama dediğim gibi bilgi olmadan motor sporlarında ilerlemek zor."

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images