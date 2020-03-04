Kubica: "Geçen yıl daha iyi bir aracım olsaydı, şimdi F1'deydim"
Robert Kubica, geçen yıl kötü bir araca sahip olduğu için Formula 1 kariyerinin bittiğini düşünüyor.
Robert Kubica, PKN Orlen'in desteği ve sponsorluk getirisiyle birlikte 2019'da Williams'la Formula 1'e dönmüştü.
Uzun süredir mücadeleden uzak kalan Kubica, hem lastikleri anlamakta zorlandı hem de mücadele eksikliğinin getirisiyle yıl boyunca beklenenden çok uzak kaldı.
Kubica, George Russell'a sıralama turlarında 21-0 geçilmiş ve sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.
Şimdi Alfa Romeo F1'in yedek pilotluğunu yapan Kubica, BMW ile DTM'de mücadele edecek.
Kubica, "Eğer geçen yıl çok daha iyi bir araca sahip olsaydım, o zaman burada oturuyor olmazdım. Avustralya'daki yarış için hazırlanıyor olurdum."
"Williams'a katıldığım zaman, takım içerisinde ne yaptıklarını bilen iyi bir insan grubu vardı, ancak daha iyisini yapabilecek başka insanlar da vardı."
"Yine de kendimi şanslı olarak görüyorum, çünkü son derece yetenekli olan meslektaşlarımın çoğu, Formula 1'de yarışma şansı bile yakalayamadı." dedi.
Kubica, Williams'ın gelişiminden de memnun.
“İleriye doğru gittikleri için mutluyum, çünkü Williams'ta iyi bir iş çıkaran pek insan var ve şimdi takımın geliştiğini görmek güzel. "
“F1'de kolay bir şey yok, bu yüzden ne kullanıyor olursanız olun, ister bir, Mercedes, ister bir Ferrari, isterse de bir Williams, her zaman zorluklar var."
"Hedeflemeniz gereken tek şey işinizi olabildiğince iyi yapmak ve sahip olduğunuz paketten en iyisini çıkarmak."
Öte yandan Claire Williams, Kubica'yı özlemediklerini söyledi.
“Hayır. Özlemedik. Bu sene sahip olduğumuz kadrodan çok memnunum. Nicholas (Latifi) harika bir iş çıkarıyor. İlk sezonu, ancak diğer çaylaklardan biraz daha yaşlı ve genç kategorilerde elde ettiği harika bir deneyimi var."
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Kubica: "Geçen yıl daha iyi bir aracım olsaydı, şimdi F1'deydim"
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