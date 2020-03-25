Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
247 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Kubica, Formula E aracını test etmiş

paylaşım
yorumlar
Kubica, Formula E aracını test etmiş
Ekleyen:
, Editör
25 Mar 2020 07:30

Robert Kubica, geçmişte Formula E aracını test ettiğini kabul etti.

2010'da Renault ile F1'de yarışan Robert Kubica, o sezonun ardından geçirdiği ralli kazasından sonra motor sporlarına belli bir süre ara verdi ve sonra ralli araçlarıyla motor sporlarına geri döndü.

Kubica daha sonra pist üstü yarışlarına geçmek istedi ve hatta WEC ile yarışlara geri döneceği dahi konuşuldu.

O dönem çeşitli testler de yaptı.

Ancak Renault F1 aracını test etmesinin ardından Formula 1'e geri dönebileceğini düşündü ve sonuç olarak hem Renault hem de Williams'la çeşitli testler yapmaya başladı. 2019 yılında Williams'la F1'e dönen Kubica, sezonu bir puanla noktalasa da, saf hız anlamında gridin en yavaş ismiydi.

Polonyalı pilot bu yıl DTM'de yarışacak ve neden Formula E'yi denemediği sorgulanıyordu.

Kubica, bu konu hakkında,  "Size karşı dürüst olacağım, Formula E aracıyla özel bir test yaptım. Bu aracı bir süre denedim."

“Bir yandan bu yarışlar her zaman iyi şekilde sürdüğüm cadde pistlerinde gerçekleştiriliyor. Ama öte yandan, aracı çok dar pistlerde sürmeniz gerekiyor."

"Bu kombinasyon benim için mükemmel şey değil." diyerek sağ kolundaki hasarın buna izin vermediğini ima etti.

Kubica, geçen yılki Monako GP hafta sonunda, pek çok düşüncenin aksine iyi bir iş yapmayı başarmıştı.

Sonraki haber
Seidl: "Kuralların ertelenmesi, Mercedes motoruna geçici engellemeyecek"

Önceki haber

Seidl: "Kuralların ertelenmesi, Mercedes motoruna geçici engellemeyecek"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Formula E
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
79 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Teflonso'dan Britney'e Formula 1 tarihindeki sürücü lakapları!

2
Formula 1

Seidl: "Kuralların ertelenmesi, Mercedes motoruna geçici engellemeyecek"

36dk
3
Formula 1

Motorsport Heroes: Hakkinen'in F1'deki en kara günü

4
Formula 1

Marko: "Umarım Verstappen, Coronavirüs kapar"

5
Formula 1

Brundle: "Verstappen veya Leclerc'in Mercedes'e gideceğini düşünmüştüm"

Son Videolar

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj 06:49
Formula 1

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj

Son Haberler

Kubica, Formula E aracını test etmiş
F1

Kubica, Formula E aracını test etmiş

Seidl: "Kuralların ertelenmesi, Mercedes motoruna geçici engellemeyecek"
F1

Seidl: "Kuralların ertelenmesi, Mercedes motoruna geçici engellemeyecek"

Galeri: Martin Brundle'ın F1'deki tüm podyumları
F1

Galeri: Martin Brundle'ın F1'deki tüm podyumları

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 24 Mart
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 24 Mart

Williams fabrikasını kapatacağı tarihi açıkladı
F1

Williams fabrikasını kapatacağı tarihi açıkladı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.