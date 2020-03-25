Kubica, Formula E aracını test etmiş

2010'da Renault ile F1'de yarışan Robert Kubica, o sezonun ardından geçirdiği ralli kazasından sonra motor sporlarına belli bir süre ara verdi ve sonra ralli araçlarıyla motor sporlarına geri döndü.

Kubica daha sonra pist üstü yarışlarına geçmek istedi ve hatta WEC ile yarışlara geri döneceği dahi konuşuldu.

O dönem çeşitli testler de yaptı.

Ancak Renault F1 aracını test etmesinin ardından Formula 1'e geri dönebileceğini düşündü ve sonuç olarak hem Renault hem de Williams'la çeşitli testler yapmaya başladı. 2019 yılında Williams'la F1'e dönen Kubica, sezonu bir puanla noktalasa da, saf hız anlamında gridin en yavaş ismiydi.

Polonyalı pilot bu yıl DTM'de yarışacak ve neden Formula E'yi denemediği sorgulanıyordu.

Kubica, bu konu hakkında, "Size karşı dürüst olacağım, Formula E aracıyla özel bir test yaptım. Bu aracı bir süre denedim."

“Bir yandan bu yarışlar her zaman iyi şekilde sürdüğüm cadde pistlerinde gerçekleştiriliyor. Ama öte yandan, aracı çok dar pistlerde sürmeniz gerekiyor."

"Bu kombinasyon benim için mükemmel şey değil." diyerek sağ kolundaki hasarın buna izin vermediğini ima etti.

Kubica, geçen yılki Monako GP hafta sonunda, pek çok düşüncenin aksine iyi bir iş yapmayı başarmıştı.