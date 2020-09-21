Kubica, Formula 1’e dönüşü reddetmiyor

Polonyalı sürücü, bir ralli kazasında sağ koluna büyük hasar verdikten sekiz sene sonra, spor tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birini yaparak geçtiğimiz sene F1 kokpitine Williams ile geri dönmüştü.

Ancak İngiliz takım ile geçirdiği sezon büyük ölçüde hayal kırıklığıyla doluydu ve takım, gridin arkasına demir atmıştı. Kubica da genç yetenek George Russell’a karşı zorlanmıştı.

Bu sezon Alfa Romeo’nun test ve yedek sürücülüğünü yapan Kubica, bazı yarış hafta sonlarında antrenman seanslarına katılarak takıma yardımcı oluyor.

Motorsport.com’a özel olarak konuşan Kubica, F1’e dönüş konusunda kapıların kapalı olmadığını ancak fırsatın ortaya çıkmaması halinde de bunu mumla aramayacağını söyledi.

Kubica, “Geçmişim ve geçmiş yıllardaki durumum, asla asla dememeniz gerektiğini gösteriyor. Durumum bana, büyük bir kaza geçirdikten ve karmaşık bir geri dönüşten sonra bile asla asla dememem gerektiğini öğretti.”

“Aynı zamanda durum hakkında gerçekçi olmalısınız. Eğer başka bir fırsatım olursa elbette bunu değerlendireceğim. Eğer olmazsa da sorun olmaz, yarışlar böyledir.”

“Formula 1’de iki ayrı dönemim oldu. İlk yarışıma 2006’da çıktım ve bir şekilde geri dönmeyi başardım ve 2019’daki bu şans benim için özeldi.”

“Elbette bu, Williams’ta karşılaştığımız zorlu durum ve performans eksikliği sebebiyle gölgede kaldı. Ancak yine de kariyerimi düşünürseniz, sonuçlara bakmazsanız, F1’de iki dönemde yer almak gerçekten özel bir şey.”

“Tahmin etmesi zor olduğu için, gelecek için ‘hayır’ diyemezsiniz. Ancak bir daha F1’de şans bulamazsam benim için dünyanın sonu olmaz.”

“Ve eğer bir ihtimal ortaya çıkarsa, önce durumu değerlendirmem gerek. Geri gelip hep en sonlarda sürmek istemiyorum. Bana göre bu, mantıklı değil. Ancak elbette fırsatlar sınırlı, bu yüzden bekleyip görelim.” şeklinde konuştu.

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