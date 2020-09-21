Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Kubica, Formula 1’e dönüşü reddetmiyor

paylaşım
yorumlar
Kubica, Formula 1’e dönüşü reddetmiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Ronald Vording, Writer
Çeviren: Cem Özel, Editör

Alfa Romeo yedek sürücüsü Robert Kubica, geçtiğimiz sene Williams ile zorlanmasının, kendisini gelecekte tekrar Formula 1’de yarışma fikrinden alıkoymadığını söyledi.

Polonyalı sürücü, bir ralli kazasında sağ koluna büyük hasar verdikten sekiz sene sonra, spor tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birini yaparak geçtiğimiz sene F1 kokpitine Williams ile geri dönmüştü.

Ancak İngiliz takım ile geçirdiği sezon büyük ölçüde hayal kırıklığıyla doluydu ve takım, gridin arkasına demir atmıştı. Kubica da genç yetenek George Russell’a karşı zorlanmıştı.

Bu sezon Alfa Romeo’nun test ve yedek sürücülüğünü yapan Kubica, bazı yarış hafta sonlarında antrenman seanslarına katılarak takıma yardımcı oluyor.

Motorsport.com’a özel olarak konuşan Kubica, F1’e dönüş konusunda kapıların kapalı olmadığını ancak fırsatın ortaya çıkmaması halinde de bunu mumla aramayacağını söyledi.

Kubica, “Geçmişim ve geçmiş yıllardaki durumum, asla asla dememeniz gerektiğini gösteriyor. Durumum bana, büyük bir kaza geçirdikten ve karmaşık bir geri dönüşten sonra bile asla asla dememem gerektiğini öğretti.”

“Aynı zamanda durum hakkında gerçekçi olmalısınız. Eğer başka bir fırsatım olursa elbette bunu değerlendireceğim. Eğer olmazsa da sorun olmaz, yarışlar böyledir.”

İlgili haberler:

“Formula 1’de iki ayrı dönemim oldu. İlk yarışıma 2006’da çıktım ve bir şekilde geri dönmeyi başardım ve 2019’daki bu şans benim için özeldi.”

“Elbette bu, Williams’ta karşılaştığımız zorlu durum ve performans eksikliği sebebiyle gölgede kaldı. Ancak yine de kariyerimi düşünürseniz, sonuçlara bakmazsanız, F1’de iki dönemde yer almak gerçekten özel bir şey.”

“Tahmin etmesi zor olduğu için, gelecek için ‘hayır’ diyemezsiniz. Ancak bir daha F1’de şans bulamazsam benim için dünyanın sonu olmaz.”

“Ve eğer bir ihtimal ortaya çıkarsa, önce durumu değerlendirmem gerek. Geri gelip hep en sonlarda sürmek istemiyorum. Bana göre bu, mantıklı değil. Ancak elbette fırsatlar sınırlı, bu yüzden bekleyip görelim.” şeklinde konuştu.

 

Alakalı video

Abiteboul: "Renault'nun gelişimi, Ricciardo'nun ayrılık konusundaki sinir bozukluğunu açıklıyor"

Önceki haber

Abiteboul: "Renault'nun gelişimi, Ricciardo'nun ayrılık konusundaki sinir bozukluğunu açıklıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Robert Kubica
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Takım patronu olarak yaptığım en büyük hata, bu aracın dizaynı oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Takım patronu olarak yaptığım en büyük hata, bu aracın dizaynı oldu"

Abiteboul: "Renault'nun gelişimi, Ricciardo'nun ayrılık konusundaki sinir bozukluğunu açıklıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Renault'nun gelişimi, Ricciardo'nun ayrılık konusundaki sinir bozukluğunu açıklıyor"

Jordan: “Hamilton, Red Bull’a geçmeli”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jordan: “Hamilton, Red Bull’a geçmeli”

Symonds: "F1'de lastik dramasına gerek yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Symonds: "F1'de lastik dramasına gerek yok"

Sainz: "2020, eski tarz pistlerin kaderini belirleyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "2020, eski tarz pistlerin kaderini belirleyecek"

Racing Point, Michael Jordan’ın eski pazarlama şefi ile anlaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Michael Jordan’ın eski pazarlama şefi ile anlaştı

Marquez: "Honda motosikleti sıralamalarda kontrolden çıkıyor"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Marquez: "Honda motosikleti sıralamalarda kontrolden çıkıyor"

2020 Le Mans 24 Saat: #8 Toyota kazandı, Salih Yoluç Le Mans'da kazanan ilk Türk oldu!
Le Mans Le Mans / Yarış raporu

2020 Le Mans 24 Saat: #8 Toyota kazandı, Salih Yoluç Le Mans'da kazanan ilk Türk oldu!

Son Haberler

Kubica, Formula 1’e dönüşü reddetmiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Kubica, Formula 1’e dönüşü reddetmiyor

Abiteboul: "Renault'nun gelişimi, Ricciardo'nun ayrılık konusundaki sinir bozukluğunu açıklıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Renault'nun gelişimi, Ricciardo'nun ayrılık konusundaki sinir bozukluğunu açıklıyor"

Symonds: "F1'de lastik dramasına gerek yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Symonds: "F1'de lastik dramasına gerek yok"

Racing Point, Michael Jordan’ın eski pazarlama şefi ile anlaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Michael Jordan’ın eski pazarlama şefi ile anlaştı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Takım patronu olarak yaptığım en büyük hata, bu aracın dizaynı oldu"

2
Formula 1

Abiteboul: "Renault'nun gelişimi, Ricciardo'nun ayrılık konusundaki sinir bozukluğunu açıklıyor"

1s
3
Formula 1

Jordan: “Hamilton, Red Bull’a geçmeli”

4
Formula 1

Sainz: "2020, eski tarz pistlerin kaderini belirleyecek"

5
Formula 1

Kubica, Formula 1’e dönüşü reddetmiyor

15dk

Son Haberler

Kubica, Formula 1’e dönüşü reddetmiyor
F1

Kubica, Formula 1’e dönüşü reddetmiyor

Abiteboul: "Renault'nun gelişimi, Ricciardo'nun ayrılık konusundaki sinir bozukluğunu açıklıyor"
F1

Abiteboul: "Renault'nun gelişimi, Ricciardo'nun ayrılık konusundaki sinir bozukluğunu açıklıyor"

Symonds: "F1'de lastik dramasına gerek yok"
F1

Symonds: "F1'de lastik dramasına gerek yok"

Racing Point, Michael Jordan’ın eski pazarlama şefi ile anlaştı
F1

Racing Point, Michael Jordan’ın eski pazarlama şefi ile anlaştı

Jordan: “Hamilton, Red Bull’a geçmeli”
F1

Jordan: “Hamilton, Red Bull’a geçmeli”

Son Videolar

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları 04:38
Formula 1

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları

2020 Toskana GP pilot performans puanları 15:09
Formula 1

2020 Toskana GP pilot performans puanları

Valtteri Bottas: r/Formula1 Ask Me Anything 14:26
Formula 1

Valtteri Bottas: r/Formula1 Ask Me Anything

James Allison: r/Formula1 Ask Me Anything 15:23
Formula 1

James Allison: r/Formula1 Ask Me Anything

Mugello güvenlik aracı sonrası kazası açıklandı 06:31
Formula 1

Mugello güvenlik aracı sonrası kazası açıklandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.