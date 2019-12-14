Kubica, Formula 1'e dönüşe açık kapı bıraktı

35 yaşındaki Kubica, bu yıl Williams'la tam zamanlı olarak Formula 1'e geri döndü ancak 21 sıralama turlarının tamamında çaylak takım arkadaşı George Russell'a geçildi.

Buna rağmen Grove merkezli ekibin tek puanını alan isimdi. Kubica, takımın da kötü performansıyla sezon sonunda ekipten ayrılacağını açıklarken, yerine Formula 2 pilotu Nicholas Latifi getirildi.

Haas ve Racing Point'ten simülatör rolü için teklif alan Kubica, DTM'de yarışmaya hazırlanıyor ve geçtiğimiz günlerde Jerez'de zaten DTM aracını test etti.

35 yaşındaki pilot, bu ayki Abu Dhabi GP sonrası verdiği demeçte, padokta kalmaya devam ettiği sürece geri dönüş umudunu koruyacağını dile getirdi.

Kubica, "Hayatta neler olacağını asla bilemezsiniz. Elbette eğer gelecekte padokta kalmazsam, Formula 1'de yarışma şansım çok az olacak."

"Padokta olursam, her şey olabilir. Ayaklarımı yerde tutuyorum ve eğer gerçekçi olursam, Abu Dhabi'nin son yarışım olma ihtimali daha yüksek. Bu gerçekçi bir bakış açısı." dedi.

Kubica, 2011'deki korkunç ralli kazasından sonra Formula 1'e dönüşü umudunu kaybettiğini, ancak Wiliams'la çıkan geri dönüş fırsatının, kendisine umut verdiğini dile getirdi.

"Elbette geri dönüş şansım olabilir ancak bunun üzerinde hiçbir kontrolüm yok. Belki de dönüş fırsatım bile olmayabilir. Son 10 yılda büyük dersler çıkardığımı söyleyebilirim."

"Hayatınızdaki her şey görünüşte kontrolünüz altında gözükse bile, aslında kontrolünüz altında olmuyor. Geçmişte üç yıl daha devam eden bir Formula 1 sözleşmem vardı, ama aniden gözlerimi hastanede vücudumun yarısı hasar görmüş şekilde açtım. Neredeyse hayatımı kaybediyordum."

"Umarım bu kez farklı olacak."

Çeviri: İnci Beğen