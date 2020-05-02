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Formula 1 / Haberler

Kubica: "Formula 1'de asla eşitlik olmayacak"

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Kubica: "Formula 1'de asla eşitlik olmayacak"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Roberto Chinchero
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 May 2020 06:54

Robert Kubica, Formula 1'in her ne kadar sportif ve ekonomik anlamda eşitlik sağlamaya çalışsa da, bunun gerçeğe dönmesinin çok zor olduğunu belirtti.

Formula 1 bir yandan giderleri azaltıp, maliyetleri kontrol altına almaya çalışırken, diğer yandan daha adil bir para dağılımı için çabalıyor.

Koronavirüs döneminde giderleri azaltmak daha da önemli hale gelmiş durum. Bununla birlikte Motorsport.com'la özel bir röportajda konuşan eski F1 pilotu Robert Kubica, sporun hiçbir zaman tam olarak eşit olmayacağını söyledi.

Kubica, "F1 her zaman performansa odaklandı. Kendi açımdan bakarsam, çocukluğumdan beri Formula 1 her zaman en yüksek seviye oldu. Takımlar sadece buna odaklandı."

"Tabii ki bu, parayla karşılayabileceğiniz bir şey, ama F1'in özelliği bu. Bugün en büyük ve en küçük takımlar arasındaki farkın çok büyük olduğunu söyleyenler muhtemelen 2000'lerin başlarında Minardi zamanlarını hatırlamıyorlar."

"Bence, günümüz modası dengeli bir Formula 1 olacağı konusunda olumlu bir görüntü çizmek. Ancak, F1 asla böyle olmayacak. Daha fazla paraya sahip olanların daha fazla kolaylığa sahip olduğu ortada. Yani bir takımın harcadığı 200 milyonu kesersek, sonuncu olacakları anlamına gelmiyor. Hayati önem taşıyan faktörler var. Mesela çalışan insanların yeteneği ve takımın, tüm grubun teknik bilgisi ve deneyimlerini nasıl kullandıkları."

"Elbette bunu biraz düzeltmeleri adil olacak. Ama size bir şey anlatacağım; F1'deki ilk sezonumda, yani 2006 yılında 27.000 kilometre mesafe tamamladım. Yarış hafta sonları cuma günü sürüş yapabildim, çünkü ilk seansta üçüncü bir araçla sürüş yapabiliyordunuz. İspanya'da üç günlük testler yaptım, sonra tekrar yarış hafta sonlarına gittim. Daha sonra testleri azaltmaya karar verdiler, çünkü çok pahalıymış. Ancak sonuçta bütçeler aynı seviyede kaldı. Artık araç kullanmıyoruz, ama bu kez de tüm parayı simülatörlere harcıyorsunuz."

"Test yapmadığınızı ve dolayısıyla da tasarruf ettiğinizi söylemek kolay. Ama sonra 30 kişiyi bir simülatör geliştirmek için kullanıyoruz. Böyle bir şey bize beş yıl içinde bize avantaj sağlayabilir ve toplam 25 milyon dolara mal olur. F1'de ilk kez yarıştığımda simülatörlerimiz yoktu. Sadece kazadan sonra, artık F1'de olmadığım zamanda bunları sürdüm. Daha önce BMW ve Renault'da yoktu. Peki neden? Çünkü pistte çok fazla zaman geçirirdik. Farklı bir Formula 1'di. Tabii ki, bütçe sınırlamaları hakkında pek çok görüşme var ve bu, iyi görünüyor."

"Son yıllarda, en iyi takımlar tarafından hazırlanan parçaları kullanmak veya bu yıl görebileceğimiz üzere, rakiplerin geçen yılki araçlarına benzer tasarımlara sahip olmak moda oldu. Sonuçta bunu kontrol edemeyiz. Kurallar izin veriyorsa, karşı çıkacak hiçbir şey yok. Bazı insanlar bundan hoşlanmayabilir, ancak F1 her zaman böyleydi."

"Mercedes, Ferrari, Renault, kısa bir süreliğine bile olsa McLaren dönemi vardı... Her zaman iki takım savaşıyor ve diğerleri geride kalıyor. Merak eden bir insan ve bir pilot olarak, parça kullanımının maliyetleri düşürdüğü sürece bunun iyi olduğunu düşünüyorum, ancak amaç gridi dengelemekse... Bence bu böyle olmayacak. Mesela F2 takım bütçeleri yaklaşık aynı seviyelerde ve yine de aynı iki takım kazanıyor. Peki bu nasıl oluyor? Son 15 yılda kaç takım F2 veya GP2 kazandı? Üç mü dört mü?"

"Eşitlik yaratmaya çalışmak doğru, ancak bunu kontrol etmek kolay değil. F1 konusunda çok heyecanlıyım. Ancak benim için F1 en üstte ve öyle kalmalı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Robert Kubica
Editör Fabien Gaillard

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