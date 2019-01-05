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Formula 1 / Son dakika

Kubica: Ferrari’ye ‘hayır’ demek kolay değildi

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Kubica: Ferrari’ye ‘hayır’ demek kolay değildi
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Lucy Morson
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Oca 2019 08:33

Robert Kubica, Ferrari’nin 2019 için kendisine teklif ettiği gelişim sürücüsü rolünü reddetmenin ‘’kolay olmadığını’’ söyledi.

Kubica'nın, Ferrari’nin yedek sürücüleri Antonio Giovinazzi ve Daniil Kvyat'ın Sauber ve Toro Rosso'ya gitmesinden sonra İtalyan takım ile simülatör pilotluğu için görüşmelerde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

2008 Kanada Grand Prix’si galibi, önümüzdeki sene  George Russell ile takım arkadaşı olacağı Williams ile F1’e geri dönmesini sağlayacak bir anlaşma imzalamayı seçti.

Kubica, Motorsport.com’a yaptığı açıklamada, ‘’Ne yapmak istediğimi biliyordum, ama bazen işler dışarıdan göründüğünden biraz daha karmaşık oluyor.’’

‘’Çok ilginç ve reddetmesi zor olan bir teklif daha vardı.’’

‘’Ancak ben, çok uzun süredir yarışmıyor olmama rağmen bir yarış pilotuyum ve sonunda yarış mentalitesi daha ağır bastı.’’

‘’Bu kararı verdiğim için çok mutluyum çünkü bu büyük bir meydan okuma.’’ dedi.

Kubica’nın, 2011’deki ralli kazasından önce 2012’de Fernando Alonso’nun yanında Ferrari’de yarışmak için anlaştığı söylentileri vardı.

Polonyalı sürücünün 2019’da Williams ile gride dönmesi, 2010 sezon finalinden sonraki ilk F1 yarışına çıkacağı anlamına geliyor.

Ancak Kubica F1’e geri dönüşüne ve kariyerinin ikinci bölümüne tekrar başlamaya hazır olduğuna inanıyor.

Kubica bu konuda, ‘’Bir F1 pilotu olmak kolay değil, F1 padoğunda neler yapabileceğinizi insanlara inandırmak da kolay değil.’’

‘’Bunu yapabilmek için çok sürüş yapmış olmanız lazım çünkü on iki sene önce de aynı yoldan geçtim ve bence bunu yapabilecek enerjiye hâlâ sahibim.’’

‘’Herhangi bir endişem veya korkum yok ve bunu yapabileceğimi düşünüyorum.’’

‘’Önümde müthiş bir fırsat var ve bu içinde bulunduğum uzun yolculuktaki mutlu bir son.’’ dedi.

Kubica’nın Ferrari’deki rolü, Williams’taki test ve yedek pilotluk rolüne muhtemelen çok benzer olacaktı.

Kubica, Ferrari’ye katılsaydı, test pilotluğundan yarış pilotluğuna yükselmenin çok zor olabileceğini de itiraf etti.

‘’Aracı sürdüğümde kaliteli bilgi ve geri bildirim vermeye ve iyi bir hızda sürüp risk almamaya dikkat ederim.’’

‘’Bu yaklaşımı biraz değiştirmem gerekiyor çünkü artık sadece kendim için değil takım için de çalışmalıyım.’’

‘’Yarışırken bana yarar sağlayabilecek farklı şeyler üzerinde odaklanmalıyım’’

‘’Bu biraz daha farklı bir yaklaşım.’’

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Robert Kubica
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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