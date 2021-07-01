Kubica, Ferrari'nin motor tarafında "iyi bir adım attığını" düşünüyor

Ferrari, geçen yıl motor tarafında epey geride kalmış ve tüm Ferrari motorlu araçlar yıl boyunca zorlanmıştı.

Ancak İtalyan ekip, bu yıl yeni bir motor hazırladı ve bu motor sayesinde ön bölümü nispeten yakalamış görünüyorlar.

Bu yıl İspanya ve Steiermark GP antrenman turlarında Ferrari motorlu Alfa Romeo'yu süren Robert Kubica da bu görüşü paylaşan isimlerden bir tanesi.

Polonyalı pilota göre Ferrari, motor tarafında ileriye doğru iyi bir adım atmayı başarmış durumda.

RaceFans ile olan özel röportajında Kubica şöyle dedi: ”Paketimiz genel anlamda geçen yıla kıyasla daha rekabetçi hale geldi."

“Maranello'daki çocuklar, güç ünitesi tarafında ileriye doğru iyi bir adım attılar. Muhtemelen geçen yıl bu alanda biraz gerideydik ve bu yüzden şimdi daha güçlü bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

“Sürülebilirlik her zaman Ferrari güç ünitesinin güçlü noktalarından bir tanesiydi. Ayrıca daha fazla güce, daha fazla torka ve genel anlamda daha fazla beygir gücüne sahibiz ki bu oldukça önemli."

Kubica hem İspanya hem de Steiermark'ta piste çıkmasına rağmen her iki günde de birer spin attı.

Ayrıca Steiermark antrenman turlarındaki en hızlı turu, Antonio Giovinazzi'ye kıyasla çok daha kötüydü ve 19. oldu.

Polonyalı pilot, araç içerisinde harika bir hisse sahip olmadığını fakat Formula 1 araçlarını tekrar kullanma fırsatı yakaladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

“Biraz zor bir seanstı ve araç içerisindeki hissimin harika olmadığını söyleyebilirim. Yine de bir F1 aracına geri dönmek güzel bir şey. Her ne kadar zor olsa da yapmamız gerekeni yapmayı başardık."

“Bu araçlar geçen yılla aynı olabilir ama aslında, ne demek istediğimi biraz biliyorsanız aynı değiller."

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images