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Kubica: "Ferrari'de yarışamamak bende 'açık bir yara' olarak kaldı"

Robert Kubica, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Ferrari için yarışmak üzere anlaşmaya varmasının ardından, Formula 1'de Ferrari için yarışamamasının 'açık bir yara' olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Robert Kubica, Reserve Driver, Alfa Romeo F1 Team

Kubica 2012 sezonunda Fernando Alonso'nun partneri olarak Ferrari'ye katılmak üzere bir ön sözleşme imzalamıştı ancak Şubat 2011'de geçirdiği bir ralli kazasında aldığı ağır yaralar Grand Prix kariyerinin sona erdiği anlamına geliyordu.

Kubica, 2010 yılında yarıştığı Renault takımından 2017 yılının ortalarında önce yedek, ardından 2018 ve 2019 yılları için yarış pilotu olarak Williams ile anlaştı, ancak yıl sonunda takımdan ayrıldı. 

Daha sonra üçüncü sürücü olarak Alfa Romeo'ya geçti ve 2022'de birkaç ilk antrenman seansını tamamlamadan önce 2021 Hollanda ve İtalya Grand Prix'lerinde COVID hastası Kimi Raikkonen yerine yarıştı.

Kubica 2023'te F1'den ayrılarak Team WRT ile anlaştı ve WEC'de LMP2 sınıfı şampiyonluğunu elde ettikten sonra önümüzdeki sezon için Hypercar sınıfında AF Corse adına Ferrari 499P ile yarışmak üzere bir anlaşma imzaladı.

Kubica Ferrari ile anlaştığı için mutlu olsa da, hâlâ geçmişte neler olabileceğine dair düşünceleri var.

Kubica La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, "Ferrari'de olmanın diğer markalarla yarışmaktan farklı bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Geçmişte birçok kez Ferrari'yi aramıştım.

"Bir F1 pilotu olarak iki hedefim vardı: dünya şampiyonluğunu kazanmak ve Ferrari'ye ulaşmak."

"Bu gerçekleşmedi çünkü hayat bana başka bir senaryo sundu. Ama itiraf etmeliyim ki bu açık bir yara olarak kaldı." dedi.

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