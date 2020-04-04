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Formula 1 / Son dakika

Kubica: "Ferrari ile sözleşme imzaladığım tarihi bile hatırlıyorum"

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Kubica: "Ferrari ile sözleşme imzaladığım tarihi bile hatırlıyorum"
Ekleyen:
, Editör
4 Nis 2020 17:25

Robert Kubica, Renault'da yarıştığı dönemde Fernando Alonso'nun takım arkadaşı olması için Ferrari ile anlaştığını söyledi.

Robert Kubica Cumartesi günü, kendi evinden Sky'ın canlı yayınına bağlandı ve burada çeşitli soruları yanıtladı.

Kubica, 2011'de geçirdiği ralli kazasından sonra F1'e dönmeyi başarmıştı ve koronavirüs gibi hayati bir sorunda insanların pes etmemesi gerektiğini düşünüyor.

Kubica, "Kesin bir şey var; asla vazgeçmedim."

"Ama şu anda durum artık çok daha karmaşık çünkü tüm dünyayı ve hepimizi etkiliyor. Görünmez bir düşmana karşı savaşıyoruz."

"2011 yılında neye karşı savaştığımı biliyordum, şu anda sahip olduğumuz en büyük zorluk rakibimizi görememek." dedii.

Kubica, koronavirüs salgını geçtiğinde, dünyanın eskisi gibi olmayacağını da söyledi.

"Yeniden başlamak kolay olmayacak, her şeyi aynen eskisi gibi yapamayacağımızın farkında olmalı ve bunu kabullenmemiz gerekiyor. Hedefler kademeleri olarak yükselecek ve durum kademeli olarak gelişecek."

"Bende de durum böyleydi. Uğraşmam gerekiyordu. Sağ kolumda büyük sınırlamalar vardı ve bazen bazı şeyleri eskisi gibi yapamadığım için çok kızdım. Ama aynı şeyleri yapamayacağımı kabullendiğimde, zihinsel olarak gelişmeye başladım. Yani kesinlikle pes etmemelisiniz."

Kubica, 2011'deki kazası nedeniyle Ferrari'ye gidemediğini kabul etti ve şöyle dedi: "Benim sözleşme imzaladığımı size kim söyledi?"

"Belki de evet, bunu birine söylemeden bile açık ettim. Toplantı gününü bile hatırlıyorum, ancak bunu açıklayamam. Kubica-Alonso ikilisi çok heyecanlı olabilirdi." 

Kubica, Fernando Alonso ve DRS hakkında da konuştu.

"2005-2006'da geçiş çok nadiren olurdu. Modern Formula 1'de DRS ile geçiş yapmak daha kolay. "

"2010 Abu Dhabi'yi hatırlayın. O yarış bugün olsaydı, Alonso bir tur içerisinde Petrov'u geçecekti ve bu da F1'in nasıl değiştiğini kanıtlıyor."

Son olarak, "Benim için Formula 1'de modern çağın en iyisi Fernando Alonso." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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