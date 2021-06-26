Kubica: "Farklı serilerde yarışırken F1 aracına adapte olmak zor"

Robert Kubica bu yıl daha önce İspanya'da Alfa Romeo C41'in direksiyonuna geçmiş ve attığı spinle beraber günü erken kapatmıştı.

Ayrıca sezon öncesinde yeni C41'i süren ilk isim oldu ve başarılı bir Shakedown'ı geride bıraktı.

Bu yıl Avrupa Le Mans Serisi'nde mücadele eden Polonyalı pilot, Red Bull Ring'deki ilk seansta Kimi Raikkonen'in yerine piste çıktı ve ilk dakikalarda bir spin attı. Sonrasında da seansı 19. sırada noktaladı.

Günün ardından konuşan Kubica şöyle dedi: "Evet, bir F1 aracının direksiyonuna geri dönmek her zaman harika. Bu süre zarfında yarışıyordum ama tabii ki farklı kategorilerdeydi. Benim için temiz bir cuma günü değildi. Hissiyat harika değildi ama aracı sürmediğinizde, yani sık sık aracı sürmediğinizde böyle oluyor. Fakat her halükarda harika bir fırsat."

"Başka serilerde yarışırken, bir yandan da F1 aracını sürmek oldukça farklı diyebilirim. Geçen yıl her ne sebeple olursa olsun, biraz daha az zorlanıyordum. Araca geçtiğim zaman hissettiğim şeyler çok daha güzeldi. Bugün mesela harika bir his yoktu. Yani güven yakalamak için önünüzde vakit yok, sadece birkaç turluk bir şey. Fakat durum böyle ve bir sürücü olarak farklı kategorilerde yarışmanın kolay bir şey olmadığını biliyorsunuz."

Kubica görevi gereği araç gelişimine odaklanmış durumda ve kendisine aracın gelişiminden memnun olup olmadığı da soruldu.

Polonyalı pilot, "Bence bunu ana sürücülerimiz, yani Kimi ve Antonio'nun yorumlarına dayandırmalıyız. Genel olarak pozitif bir eğilim var ve benim açımdan yargılamak çok zor."

"Sonuçta farklı koşullarda, farklı lastiklerle ve farklı pistlerde sürüyorum, bu yüzden bunu yargılamak neredeyse imkansız ve ayrıca cuma günleri farklı şeyler test ediyoruz."

"Genel olarak bakarsak Pazar gününün takımımız için oldukça zor olduğu Fransa dışında, son zamanlarda oldukça iyi gidiyoruz ve eğer her şeyi bir araya getirirsek, belki de tam olarak puan barajında olmayabiliriz ancak yine de fırsatlarımızı kullandığımızdan ve paketimizden maksimumu çıkardığımızdan emin olmamız gerekiyor." dedi.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images