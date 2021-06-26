Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş Sonraki / Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak
Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Kubica: "Farklı serilerde yarışırken F1 aracına adapte olmak zor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo yedek pilotu Robert Kubica, ilk seansta zorlanmasının ardından araca adapte olmak zorlandığını söylüyor.

Kubica: "Farklı serilerde yarışırken F1 aracına adapte olmak zor"

Robert Kubica bu yıl daha önce İspanya'da Alfa Romeo C41'in direksiyonuna geçmiş ve attığı spinle beraber günü erken kapatmıştı.

Ayrıca sezon öncesinde yeni C41'i süren ilk isim oldu ve başarılı bir Shakedown'ı geride bıraktı. 

Bu yıl Avrupa Le Mans Serisi'nde mücadele eden Polonyalı pilot, Red Bull Ring'deki ilk seansta Kimi Raikkonen'in yerine  piste çıktı ve ilk dakikalarda bir spin attı. Sonrasında da seansı 19. sırada noktaladı.

Günün ardından konuşan Kubica şöyle dedi: "Evet, bir F1 aracının direksiyonuna geri dönmek her zaman harika. Bu süre zarfında yarışıyordum ama tabii ki farklı kategorilerdeydi. Benim için temiz bir cuma günü değildi. Hissiyat harika değildi ama aracı sürmediğinizde, yani sık sık aracı sürmediğinizde böyle oluyor. Fakat her halükarda harika bir fırsat."

"Başka serilerde yarışırken, bir yandan da F1 aracını sürmek oldukça farklı diyebilirim. Geçen yıl her ne sebeple olursa olsun, biraz daha az zorlanıyordum. Araca geçtiğim zaman hissettiğim şeyler çok daha güzeldi. Bugün mesela harika bir his yoktu. Yani güven yakalamak için önünüzde vakit yok, sadece birkaç turluk bir şey. Fakat durum böyle ve bir sürücü olarak farklı kategorilerde yarışmanın kolay bir şey olmadığını biliyorsunuz."

Kubica görevi gereği araç gelişimine odaklanmış durumda ve kendisine aracın gelişiminden memnun olup olmadığı da soruldu.

Polonyalı pilot, "Bence bunu ana sürücülerimiz, yani Kimi ve Antonio'nun yorumlarına dayandırmalıyız. Genel olarak pozitif bir eğilim var ve benim açımdan yargılamak çok zor."

"Sonuçta farklı koşullarda, farklı lastiklerle ve farklı pistlerde sürüyorum, bu yüzden bunu yargılamak neredeyse imkansız ve ayrıca cuma günleri farklı şeyler test ediyoruz."

"Genel olarak bakarsak Pazar gününün takımımız için oldukça zor olduğu Fransa dışında, son zamanlarda oldukça iyi gidiyoruz ve eğer her şeyi bir araya getirirsek, belki de tam olarak puan barajında olmayabiliriz ancak yine de fırsatlarımızı kullandığımızdan ve paketimizden maksimumu çıkardığımızdan emin olmamız gerekiyor." dedi.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş

Önceki haber

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş

Sonraki haber

Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak

Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor

1 g
2
Formula 1

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş

3 s
3
Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

16 s
4
Formula 1

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!

51 dk
5
Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

22 s
Son Haberler
Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!
F1

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!

51dk
Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız"
F1

Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız"

1 s
Raikkonen: "Trafik, Red Bull Ring'de işleri zorlaştırıyor"
F1

Raikkonen: "Trafik, Red Bull Ring'de işleri zorlaştırıyor"

1 s
Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak
F1

Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak

2 s
Kubica: "Farklı serilerde yarışırken F1 aracına adapte olmak zor"
F1

Kubica: "Farklı serilerde yarışırken F1 aracına adapte olmak zor"

2 s
Son Videolar
Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
14 s

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasını Mercedes istedi" Styrian GP
Formula 1

Marko: "Pit stopların yavaşlatılmasını Mercedes istedi"

Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız" Styrian GP
Formula 1

Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız"

Raikkonen: "Trafik, Red Bull Ring'de işleri zorlaştırıyor" Styrian GP
Formula 1

Raikkonen: "Trafik, Red Bull Ring'de işleri zorlaştırıyor"

Çok Okunanlar Bugün

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor
Formula 1 Formula 1

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş
Formula 1 Formula 1

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!

Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız"

Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak

Son Haberler

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Rusya Grand Prix'si, 2023 yılının ardından Igora Drive Pisti'nde yapılacak!

Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Sıralama performansını artırmalıyız"

Raikkonen: "Trafik, Red Bull Ring'de işleri zorlaştırıyor"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Trafik, Red Bull Ring'de işleri zorlaştırıyor"

Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari cumartesi günü "tek tur performansına" daha fazla odaklanacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.