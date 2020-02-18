Kubica, F1'e dönüşe kapıyı kapatmıyor

Robert Kubica, 2019 yılında Williams ile Formula 1'e uzun bir aradan sonra geri dönüş yapmış ancak beklentilerin altında bir yıl geçirmişti.

Kubica, Williams'ın da yavaş kalmasıyla birlikte İngiliz ekiple devam etmeme kararı aldı ve yeni sezonda DTM'de yarışacak.

Kubica aynı zamanda Alfa Romeo'nun F1'deki yedek pilotu olacak ve böylece Formula 1'le olan bağlarını koparmayacak.

Tüm bunlar sayesinde 2021 yılında yeniden F1'e dönüş şansı yakalayabilir.

Kubica, "Bu mümkün. Fakat Abu Dabi'deki yarışın F1'deki son yarışım olması da çok olası bir senaryo."

"Geri gelmek isteyip istemediğime gelirsek, Formula 1, Formula 1'dir."

"Gerçekçi ve akıllıca cevap vereceğim; beş veya altı yıl önce kimse geri döneceğime inanmadı, ama kapıyı hiç kapatmadım ve geri döndüm."

"Geçen yıl pek iyi geçmedi. Başlangıçta mümkün olduğunca verimli olmaya çalışıyorsunuz. Ama sonrasında bir ya da bir buçuk saniye kaybedince, bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceği sonucuna varıyorsunuz."

"Başlangıçta risk almaya çalışıyorsunuz, ancak ilk turda iki sürücüyü geçseniz bile, sizi birkaç viraj veya tur sonra geçiyorlar."

"Hayat acımasız olabiliyor. Ama genel olarak bence buna değdi. Kolay bir yıl değildi ama bana çok şey kattı." dedi.