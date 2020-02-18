Kubica, F1'e dönüşe kapıyı kapatmıyor
Robert Kubica, her ne kadar zor olduğunu düşünse de gelecekte Formula 1'e dönüşe kapıyı kapatmadığını söyledi.
Robert Kubica, 2019 yılında Williams ile Formula 1'e uzun bir aradan sonra geri dönüş yapmış ancak beklentilerin altında bir yıl geçirmişti.
Kubica, Williams'ın da yavaş kalmasıyla birlikte İngiliz ekiple devam etmeme kararı aldı ve yeni sezonda DTM'de yarışacak.
Kubica aynı zamanda Alfa Romeo'nun F1'deki yedek pilotu olacak ve böylece Formula 1'le olan bağlarını koparmayacak.
Tüm bunlar sayesinde 2021 yılında yeniden F1'e dönüş şansı yakalayabilir.
Kubica, "Bu mümkün. Fakat Abu Dabi'deki yarışın F1'deki son yarışım olması da çok olası bir senaryo."
"Geri gelmek isteyip istemediğime gelirsek, Formula 1, Formula 1'dir."
"Gerçekçi ve akıllıca cevap vereceğim; beş veya altı yıl önce kimse geri döneceğime inanmadı, ama kapıyı hiç kapatmadım ve geri döndüm."
"Geçen yıl pek iyi geçmedi. Başlangıçta mümkün olduğunca verimli olmaya çalışıyorsunuz. Ama sonrasında bir ya da bir buçuk saniye kaybedince, bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceği sonucuna varıyorsunuz."
"Başlangıçta risk almaya çalışıyorsunuz, ancak ilk turda iki sürücüyü geçseniz bile, sizi birkaç viraj veya tur sonra geçiyorlar."
"Hayat acımasız olabiliyor. Ama genel olarak bence buna değdi. Kolay bir yıl değildi ama bana çok şey kattı." dedi.
Önceki haber
Racing Point, neden SportPesa ile devam etmediğini açıkladı
Sonraki haber
Alfa Romeo test programını açıkladı, Kubica da C39'u sürecek
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Kubica, F1'e dönüşe kapıyı kapatmıyor
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
18:00
12:00
|
|FP2
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
22:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
20:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
17:00
|
|Yarış
|
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
|
22:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler