Kubica: “F1’e dönüş, evde kalmaktan daha iyidir”

Robert Kubica geçirdiği büyük kazadan dokuz yıl sonra Formula 1’’e geri dönmeyi başardı ancak sezon pek de istediği gibi gitmedi.

Sezon boyunca sadece bir puan alan Kubica, 21 sıralama turlarının tamamında çaylak takım arkadaşı George Russell’a geçilmekten kurtulamadı.

Yine de Kubica, spora döndüğü için pişman değil.

Polonyalı TVP'ye verdiği demeçte Kubica, “Sezon bana gerçekten hiçbir şey öğretmedi. Elbette bazı bilgiler edindim.”

“Geçmişte hep yüksek pozisyonlar için savaştım. Oysa döndükten sonra hep son sıralar için savaştık. Bu, on yıl önce yaptığımdan tamamen farklı.”

“Bu yıl sonuncuydum ve bir sonrakinden yarım saniye yavaş kaldım."

“Yıllarca aynanın karşısına geçip, Formula 1’e geri dönme şansım olup olmadığını sordum fakat hep bıraktım, bunu anlamak benim için kolay değildi. Ama bazen buna Formula 1 demek bile zordu.”

“Benim için son yarış duygusal değildi, uzun zamandır bunun son yarışım olabileceğini biliyordum, bu yüzden dürüst olmam gerekirse hislerim o kadar da kötü değildi.”

“Tabii ki eve döndüğümde beni etkilediği bir an olacak, ama burada olup pistte yarışmak, evde oturup yarışları seyretmekten daha iyiydi.”

“Sonuç olarak bu bir hayal kırıklığı oldu, ama olanlara daha derinleme yaklaşırsanız, dışarıdan göründüğü kadar kötü değildi.”

“Birçok yönden benim için çok faydalı bir sezon oldu. Uzun süredir burada devam etmesem bile, yüksek seviyeli serilerde yarışabileceğim konusunda bana ek motivasyon ve farkındalık vermiş oldu.”

“Şimdi önümüzdeki yıl bir başka önemli mücadele olmasını umuyorum.”

Williams’ın gelecek yıl sorunları çözüp çözemeyeceği sorusuna Kubica, “Bilmiyorum. Benim bir fikrim var ama kendime saklayacağım.” yanıtını verdi.