Kubica: ‘’F1 pisti, Nurburgring’in en sıkıcı kısmı’

2021 sezonunda, Alfa Romeo’nun test sürücülüğünü yapan ve Avrupa Le Mans serisine katılan Polonyalı sürücü, aynı zamanda GT3 araçlarının kullanıldığı Nurburgring Dayanıklılık Serisi’ne de katılacak.

Auto Motor und Sport’a konuşan Kubica, ‘’Daha önce Formula 1’de sürüş yaptığınız zaman, aynı eğlenceyi alabileceğiniz ve aynı şekilde iyi hissettirecek çok kategori yoktur.’’

‘’Geçtiğimiz yıl, burada DTM’yle sürüş yaptım. Nordscheleife pistinde birkaç tur attım. Sonra, ’Tamam, bu ilginç duruyor, belki de tahmin ettiğimden daha ilginç’ diye düşündüm.’’

‘’Bu yıl birkaç yarışa katılmak istiyorum, öncelikli amacım eğlenmek, tecrübe kazanmak ve nasıl olduğumu görmek. Eğer bunların hepsi iyi sonuçlanırsa da, hedefim, 24 saat yarışlarının en yüksek kategorisinde podyuma çıkmak.’’

‘’Aslında planım bu yılki 24 saat yarışlarına katılmaktı ancak bu biraz zorlaştı.’’

‘’ELMS takvimi değişti ve LMP2 etkinlikleriyle çakışıyor.’’

‘’Eğer yine bir fırsat çıkarsa, zamanım var ve burada yarışmak harika olacak.’’

Nurburgring, dünyadaki en iyi pistlerinden biri olarak görülüyor ve çoğu kişi geleneksel F1 pist düzeninin tekrar kullanılmasını istiyor.

Kubica’ya göre Formula 1 pist düzeni, Nurburgring’in en sıkıcı parçası.

‘’Eğer Barselona pistinde bir yol aracı sürebilseydim, sürmezdim.’’

‘’Ancak bu pist, sizi eski günlere götürüyor. Her zaman, cadde pistlerini çok sevmişimdir. Bu bir cadde pisti değil, ancak yaklaşımları benzer. Herhangi bir hata büyük sonuçlara yol açabilir.’’

‘’Pistin en iyi kısmını söyleyemem ancak en sıkıcı kısmını söyleyebilirim, o da Grand Prix pisti.’’