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Formula 1 / Son dakika

Kubica, en kısa sürede yarışmak istiyor

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Kubica, en kısa sürede yarışmak istiyor
Ekleyen:
, Editör
13 Nis 2020 08:05

Robert Kubica, mevcut koronavirüs durumunun zor olduğunu ancak en kısa sürede araca dönmek istediğini söyledi.

Robert Kubica, geçen yıl Williams ile F1'de yarışmıştı ancak bu yıl hem DTM'de tam zamanlı olarak yarışacaktı hem de Formula 1'de Alfa Romeo'nun yedek pilotluğunu yapacaktı.

Ancak koronavirüs tüm bunlara engel oldu.

Kubica, “Takım, yarışçı olarak bana güveniyor, ama patron olacağım söylenemez. Daha önce seride hiç yarışamadığım ve henüz test yapma şansımız olmadığı için durum son derece zor ve karmaşık. ”

"Umarım kayıp haftaları telafi edebiliriz, ancak duruma gerçekçi bir şekilde bakmalıyız ve normal şekilde dönebileceğimizden emin olmalıyız."

“Bu yarışın gerçekleşmesi muhtemelen Formula 1'den daha kolay olacak. Umarım er ya da geç hem Formula 1 hem de DTM araçlarını sürebilirim.” dedi.

Kubica'ya DTM sezonunun kapalı kapılar ardında yapılıp yapılamayacağı soruldu.

“Tabii ki yarışmak isterim, ancak taraftarlar DTM için çok önemli. Aynı zamanda DTM'nin taraftarlara açık olması da önemlidir. Bilet alan herkes padoka girebiliyor. Formula 1'de ise padoka girmek için bir medya kartına veya özel bir davetiyeye ihtiyacınız var. ”

“DTM'nin taraftarlar olmadan gerçekleşeceğini hayal etmek çok zor. Organizasyon olarak bakarsak otomobil yarışları, bir futbol maçından çok daha pahalı. Bu tür organizasyonlarda çalışan birçok işçi var."

"Durum katılımcılar, takımlar ve organizatörler için çok zor. Kimse yarışların ne zaman yapılabileceğini bilmiyor, ancak herkes bunu yapmak için ellerinden geleni yapıyor. Sabırlı olmalısınız ve kararı alanlara güvenmelisiniz. ”

Kubica, F1'in koronavirüsün finansal etkisi sebebiyle değişeceğini düşünüyor.

“Formula 1'in değişmeyeceğini düşünmek saflık olur. Ama aynı zamanda, Formula 1'in sponsorlar ve diğerleri için çekici kalmaya devam etmesini umuyorum."

“Umarım Orlen ile birlikte Polonya'yı Formula 1'de temsil etmeyi sürdüreceğiz  Ancak bu, duruma bağlı olacak. Şu anda çok az şey bildiğimiz bir şey için, ayrıntılar veya korkular hakkında konuşmak çok zor."

"Formula 1'de farklı fikirler olacak çünkü herkesin olanlara aynı şekilde tepki göstereceğini sanmıyorum. Bence her takım kendi takımı için en iyisini isteyecek. Hiç kimse bu durumun Formula 1'i veya günlük yaşamımızı nasıl etkileyeceğini bilmiyor. ”

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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