Kubica: "De Vries'in durumu, çaylakların işinin çok zor olduğunu gösteriyor"

Nyck de Vries'in AlphaTauri macerasının sona erdiği, salı günü yapılan resmi açıklamanın ardından resmen duyuruldu. 28 yaşındaki sürücü, AlphaTauri ile sadece 10 yarışa katıldı ve bu süreçte Yuki Tsunoda'nın aksine puan dahi alamadı.

Bir çaylağa göre daha fazla deneyime sahip olan Hollandalı pilottan beklentiler yüksekti ancak yaptığı hatalar, performansını yükseltememesi ve Tsunoda'nın geride kalmasıyla koltuğunu Daniel Ricciardo'ya kaybetmiş oldu.

Motorsport.com'a konuşan Robert Kubica, durumun De Vries için çok zor olduğunu söyledi.

Kubica şöyle dedi: "Formula 1'e ilk kez girdiğinizde, sürmesi kolay bir araca binmek için şanslı olmanız gerekir."

"İlla hızlı olması gerekmiyor ama sorunsuz olması gerekiyor."

"Örneğin, Zhou Guanyu şampiyonadaki ilk yarışına çıktığında, Alfa Romeo'nun sürüşü kolay ve ayar konusunda sorunsuz bir aracı vardı, bu da ilk yarışına çıkan biri için işi daha kolay kılıyor."

"Formula 1'e adım attığınızda, kullanması zor ve çalışma aralığı çok dar bir araca sahipseniz, gerçekten zorlanırsınız."

"Nyck'in durumu F1'in kolay olmadığını gösteriyor. Bu spora girmek zor ve içinde kalmak daha da zor."

"Ne yazık ki günümüzde özellikle bazı 'ailelerde' baskı çok büyük. Bazılarında memnuniyetsizlik açıkça konuşulmuyor, her şey içeride kalıyor. Red Bull ise gözlemlerini açıkça dile getiriyor ya da en azından bazı insanlar bunu yapıyor. Bu yüzden onun için kolay olmadı."

"Ayrıca ne kadar çok denerseniz o kadar çok hata yaptığınız ve hiçbir şeyin yolunda gitmediği zamanlar vardır..."

"F1'de sürücülerin yetenekleri sıklıkla sorgulanıyor. Geçen yılın başında Hamilton için de bu söyleniyordu."

"Alonso üç yıl önce geri döndüğünde, İspanya'da bana Fernando'nun eski seviyesinde olup olmadığını sormuşlardı. Oysa şimdi rekabetçi bir aracı var, aniden podyumlar için savaşıyor ve dünya şampiyonlukları kazanabilir."

"Bu sporda her şey hızla değişir. Yirmi yıl önce böyle değildi ya da en azından medya bu tür konuları pompalamıyordu."

"Şimdi ise pek çok bilgiye erişim daha kolay ve dolayısıyla sporcular daha fazla baskıyla karşı karşıya."