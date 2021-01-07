Kubica, Daytona 24 Saat'e katılabilir

Robert Kubica, 2019'da Formula 1'e geri döndü ve geçen yılı DTM'de geçirip, bir podyum almayı başardı.

Polonyalı sürücü, yeni sezonda Alfa Romeo F1'in yedek/test sürücüsü olmaya devam edecek ve buna paralel olarak başka bir seride tam zamanlı olarak yarışacak. Polonya basınına konuşan Kubica, Super GT serisinde yarışmaya olan ilgisini zaten dile getirmişti.

Bugün sürpriz bir iddia ortaya atıldı ve Kubica'nın 30-31 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanan prestijli Daytona 24 Saat yarışında yer alacağı iddia edildi.

BT gazetesinin haberine göre Kubica, High Class Racing ile uzun süredir görüşmelerde bulunuyor ve sözleşmenin bu hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Danimarkalı ekip, ilk kez Daytona 24 Saat'e katılacak ve Amerikan IMSA Şampyionası'nın kalan yarışlarında yer almayacak.

Kubica'nın yanı sıra bir başka eski Formula 1 pilotu Kevin Magnussen de Daytona'da yer alacak.

Ayrıca temsilcimiz Salih Yoluç da geçtiğimiz günlerde kariyerinde ilk kez Daytona 24 Saat'te yarışacağını doğrulamıştı.