Kubica: "C39'u tekrar sürmek harikaydı"

Robert Kubica, Alfa Romeo ile Abu Dhabi'deki sezon sonu genç sürücü testinde piste çıktı ve 89 tur attığı günü 1:37.446'lik derecesiyle dördüncü sırada tamamladı.

Gün boyunca hem C4 hem de C5 lastikleri test eden Kubica, oldukça verimli bir gün geçirdiklerini belirtti.

"Bugün Abu Dabi'deki son test günümdü ve artık o kadar genç olmasam bile genç sürücü testlerinde çalıştım!"

"Direksiyon başında biraz vakit geçirdiğim için mutluyum, bunu yapmak her zaman harika. Genellikle antrenman turlarında aracı bir yere çarpmadan, ayrıntılı yorumlar yapıp bırakırsınız, ancak bugün ilk kez tüm gün pistte çalıştım ve ilginçti."

"Pistteki son gün herkes için çok uzundu. Şahsen DTM'de de yarıştığım için hem kendim hem de herkes uzun bir sezon geçirdi. Ancak iş henüz bitmedi. Noel'den önce birkaç toplantı daha yapacağım."

"Öncelikle Alfa Romeo'ya teşekkür etmek istiyorum. Bence takım harika bir iş çıkardı. Sezon, pistte ve pist dışında çalışan kimse için kolay değildi. Ara kısa sürecek olsa da tüm takıma iyi bir tatil diliyorum."

"Takıma ve tüm Alfa Romeo fanlarına Mutlu Noeller ve Mutlu Yıllar!"

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Callum Ilott, Alfa Romeo Racing C39 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Callum Ilott ise Alfa Romeo'nun ikinci aracının direksiyonuna geçerek gün boyunca 93 tur attı.

F2 ikincisinin attığı en iyi tur Kubica'dan yaklaşık olarak 0.3 saniye daha yavaştı.

“Harika bir gündü ve araç çok iyiydi! Direksiyona geçme fırsatı için Alfa Romeo'ya çok teşekkürler."

"Çok fazla tur attım, yanılmıyorsam 93 tur attım. Çok fazla test yaptım Şimdi biraz yorgun hissediyorum, bütün gün aşırı derece odaklı kalmam gerekiyordu."

"Ama takımla çalışmaktan büyük keyif aldım. Umarım gelecek yıl yeni bir şansım olur."

Ilott gelecek yıl Ferrari'nin F1'deki test pilotu olacak