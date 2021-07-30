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Kubica, bu yıl cumaların daha zor olduğunu düşünüyor

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Robert Kubica, bu yıl kısalan antrenman seanslarının biraz daha zorlu geçtiğini düşündüğünü dile getirdi.

Kubica, bu yıl cumaların daha zor olduğunu düşünüyor

Alfa Romeo'nun test pilotu Kubica, bu sezon bazı yarış hafta sonlarında olduğu gibi bugün de birinci antrenmanda Alfa Romeo'nun aracıyla sürüş yaptı ve Kimi Raikkonen'in yerine seansa katıldı.

Ancak Kubica anrtenman seanslarının bir saat olmasından dolayı cuma günlerinin daha zor geçtiğini söyledi.

Kubica, ''Yani her zaman olduğu gibi Cuma günleri oldukça yoğun geçiyor ve özellikle bu yıl daha yoğun çünkü seanslar bir saatlik.''

''Aynı zamanda bu yıl araçta daha az zaman geçiriyorum ve kış testlerine de katılmadım bu yüzden her seferinde farklı pistte, farklı koşullarda, farklı şeyler deniyorum.''

''Programımızı tamamladık. Bu kolay değildi ancak ayarlarla biraz oynama şansımız oldu, birkaç yeni şey deneyebildik. Yani, bu hafta sonunun nasıl sonuçlanacağını görelim.'' ifadelerini kullandı.

Bazı yarış hafta sonlarında direksiyon başına geçip araca bir saat içinde alışmanın zor olup olmadığı sorulan Kubica, bunun kolay olmadığını ve geçtiğimiz sezon da aynısını yaptığını ancak bu sezon kış testlerine katılamamasıyla adapte olmakta biraz daha zorlandığını açıkladı.

''Bu hiçbir zaman kolay değil. Geçtiğimiz sene de aynısını yapıyordum ancak geçtiğimiz sezon bu yıl katılmadığım kış testlerinden gelen araçla ilgili bilgiler ve fikirler vardı.''

''Aynı zamanda Cuma günleri de takım çalışmasına odaklıyız, genelde sınırları bulmayı denemiyoruz. Gerekli olanı yapmaya odaklıyız. Tabii ki cuma günleri biraz daha farklı oluyor.''

''Ancak bu yine de takım çalışması, bu yüzden çok kolay değil. Bu yıl bence birkaç nedenden dolayı daha zor. Ancak durumlar böyle.''

''Yine de her zaman yardımcı olmak istiyorum ve bence bugün benim için iyi geçti. Çok harika hissetmedim.''

''Koşullar çok kolay değildi ancak iyi yönetebildiğimi ve iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.''

Alfa Romeo antrenmanları üç pilot arasında bölen takımlardan bir tanesi ve bunun takım için yararlı olduğunu düşünüyor mu diye sorulan Kubica, ''Yani evet. Tam olarak bilmiyorum, takıma sormalısınız!''

''Ancak bence başkalarının fikirlerini almak her zaman iyidir. Çünkü sonunda ben bu tür şeylere alışığım.''

''Her hafta sürüş yaptığınız zaman iyi ve kötü şeylere alışıyorsunuz. Sonrasında da kötü şeyleri görmeyip gelişmeye başlıyorsunuz.''

''Tabii ki söylediğim gibi bu yıl daha az sürüş yaptığım için daha zor. Bu yüzden de adapte olmak için daha az zamanım var.''

''Aynı zamanda araçtaki değişiklikler arasında ELMS'te sürüş yapıyorum ve bu bir LMP2 aracı, oldukça farklı bir araç. Geçtiğimiz sezon DTM'yle biraz daha kolaydı.''

''Bunlar benim hayatımı biraz daha zorlaştırıyor. Ancak yine de katkıda bulunabildiğim için mutluyum ve umarım bu takıma yardımcı olur.'' ifadelerini kullandı.

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