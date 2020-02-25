Kubica, Barcelona testinde bir kez daha Alfa Romeo'yu sürecek

2020 Formula 1 sezonu öncesinde gerçekleştirilecek son test olan Barcelona testi yarın başlayacak ve cuma günü son bulacak.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Alfa Romeo, testin ilk gününde Robert Kubica'nın sabah bölümünde piste çıkacağını doğruladı. Öğleden sonra ise aracın direksiyonuna Kimi Raikkonen geçecek.

Perşembe günü tüm gün Antonio Giovinazzi, cuma günü ise Kimi Raikkonen sürüş yapacak.

Ayrıca Renault, tıpkı ilk testte olduğu gibi ikinci testte de günü ikiye böldü. Çarşamba ve cuma başlangıçta Daniel Ricciardo, sonra ise Esteban Ocon piste çıkacak.

Perşembe günü ise sabah Ocon, öğleden sonra Ricciardo sürüş yapacak.

Test programı:

26 Şubat 27 Şubat 28 Şubat Mercedes Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı Ferrari S. Vettel (Sabah)

C. Leclerc (Ö. Sonra) S. Vettel C. Leclerc Red Bull A. Albon (Sabah) M. Verstappen (Ö. Sonra) M. Verstappen (Sabah) A. Albon (Ö. Sonra) A. Albon (Sabah) M. Verstappen (Ö. Sonra) Racing Point L. Stroll (Sabah) S. Perez (Ö. Sonra) L. Stroll S. Perez Williams N. Latifi

G. Russell N. Latifi G. Russell Renault D. Ricciardo (Sabah) E. Ocon (Ö. Sonra) E. Ocon (Sabah) D. Ricciardo (Ö. Sonra) D. Ricciardo (Sabah) E. Ocon (Ö. Sonra) AlphaTauri P. Gasly (Sabah) D. Kvyat (Ö. Sonra) D. Kvyat P. Gasly Haas R. Grosjean K. Magnussen K. Magnussen (Sabah) R. Grosjean (Ö. Sonra) McLaren C. Sainz (Sabah) L. Norris (Ö. Sonra) L. Norris C. Sainz Alfa Romeo R. Kubica (Sabah)

K. Raikkonen (Ö. Sonra) A. Giovinazzi K. Raikkonen

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