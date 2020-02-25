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Formula 1 / Son dakika

Kubica, Barcelona testinde bir kez daha Alfa Romeo'yu sürecek

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Kubica, Barcelona testinde bir kez daha Alfa Romeo'yu sürecek
Ekleyen:
, Editör
25 Şub 2020 14:47

Alfa Romeo, Barcelona testinde Robert Kubica'nın yine direksiyona geçeceğini açıkladı.

2020 Formula 1 sezonu öncesinde gerçekleştirilecek son test olan Barcelona testi yarın başlayacak ve cuma günü son bulacak.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Alfa Romeo, testin ilk gününde Robert Kubica'nın sabah bölümünde piste çıkacağını doğruladı. Öğleden sonra ise aracın direksiyonuna Kimi Raikkonen geçecek.

Perşembe günü tüm gün Antonio Giovinazzi, cuma günü ise Kimi Raikkonen sürüş yapacak.

Ayrıca Renault, tıpkı ilk testte olduğu gibi ikinci testte de günü ikiye böldü. Çarşamba ve cuma başlangıçta Daniel Ricciardo, sonra ise Esteban Ocon piste çıkacak.

Perşembe günü ise sabah Ocon, öğleden sonra Ricciardo sürüş yapacak.

Test programı:

  26 Şubat 27 Şubat 28 Şubat
Mercedes

Açıklanmadı

Açıklanmadı

Açıklanmadı
Ferrari Germany S. Vettel (Sabah)
Monaco C. Leclerc (Ö. Sonra)		 Germany S. Vettel Monaco C. Leclerc
Red Bull

United Kingdom A. Albon (Sabah)

Netherlands M. Verstappen (Ö. Sonra)

Netherlands M. Verstappen (Sabah)

United Kingdom A. Albon (Ö. Sonra)

United Kingdom A. Albon (Sabah)

Netherlands M. Verstappen (Ö. Sonra)
Racing Point

Canada L. Stroll (Sabah)

Mexico S. Perez (Ö. Sonra)

 Canada L. Stroll Mexico S. Perez
Williams Canada N. Latifi
United Kingdom G. Russell		 Canada N. Latifi United Kingdom G. Russell
Renault

Australia D. Ricciardo (Sabah)

France E. Ocon (Ö. Sonra)

France E. Ocon (Sabah)

Australia D. Ricciardo (Ö. Sonra)

Australia D. Ricciardo (Sabah)

France E. Ocon (Ö. Sonra)
AlphaTauri

France P. Gasly (Sabah)

Russian Federation D. Kvyat (Ö. Sonra)

 Russian Federation D. Kvyat France P. Gasly
Haas

France R. Grosjean

 

Denmark K. Magnussen

Denmark K. Magnussen (Sabah)

France R. Grosjean (Ö. Sonra)
McLaren

Spain C. Sainz (Sabah)

United Kingdom L. Norris (Ö. Sonra)

 United Kingdom L. Norris Spain C. Sainz
Alfa Romeo

Poland R. Kubica (Sabah)
Finland K. Raikkonen (Ö. Sonra)

 Italy A. Giovinazzi Finland K. Raikkonen

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
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01:10
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