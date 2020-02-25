Kubica, Barcelona testinde bir kez daha Alfa Romeo'yu sürecek
Alfa Romeo, Barcelona testinde Robert Kubica'nın yine direksiyona geçeceğini açıkladı.
2020 Formula 1 sezonu öncesinde gerçekleştirilecek son test olan Barcelona testi yarın başlayacak ve cuma günü son bulacak.
Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Alfa Romeo, testin ilk gününde Robert Kubica'nın sabah bölümünde piste çıkacağını doğruladı. Öğleden sonra ise aracın direksiyonuna Kimi Raikkonen geçecek.
Perşembe günü tüm gün Antonio Giovinazzi, cuma günü ise Kimi Raikkonen sürüş yapacak.
Ayrıca Renault, tıpkı ilk testte olduğu gibi ikinci testte de günü ikiye böldü. Çarşamba ve cuma başlangıçta Daniel Ricciardo, sonra ise Esteban Ocon piste çıkacak.
Perşembe günü ise sabah Ocon, öğleden sonra Ricciardo sürüş yapacak.
Test programı:
|26 Şubat
|27 Şubat
|28 Şubat
|Mercedes
|
Açıklanmadı
|
Açıklanmadı
|
Açıklanmadı
|Ferrari
| S. Vettel (Sabah)
C. Leclerc (Ö. Sonra)
|S. Vettel
|C. Leclerc
|Red Bull
|
A. Albon (Sabah)
M. Verstappen (Ö. Sonra)
|
M. Verstappen (Sabah)
A. Albon (Ö. Sonra)
|
A. Albon (Sabah)
M. Verstappen (Ö. Sonra)
|Racing Point
|
L. Stroll (Sabah)
S. Perez (Ö. Sonra)
|L. Stroll
|S. Perez
|Williams
| N. Latifi
G. Russell
|N. Latifi
|G. Russell
|Renault
|
D. Ricciardo (Sabah)
E. Ocon (Ö. Sonra)
|
E. Ocon (Sabah)
D. Ricciardo (Ö. Sonra)
|
D. Ricciardo (Sabah)
E. Ocon (Ö. Sonra)
|AlphaTauri
|
P. Gasly (Sabah)
D. Kvyat (Ö. Sonra)
|D. Kvyat
|P. Gasly
|Haas
|
R. Grosjean
|
K. Magnussen
|
K. Magnussen (Sabah)
R. Grosjean (Ö. Sonra)
|McLaren
|
C. Sainz (Sabah)
L. Norris (Ö. Sonra)
|L. Norris
|C. Sainz
|Alfa Romeo
|
R. Kubica (Sabah)
|A. Giovinazzi
|K. Raikkonen
Alakalı video
Önceki haber
Albon: "Takımlar, ekranlara yansımasa bile DAS'ı fark ederlerdi"
Sonraki haber
Mercedes'in DAS'ı yerleştirmesini sağlayan değişiklikler
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Kubica, Barcelona testinde bir kez daha Alfa Romeo'yu sürecek
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
|
21 MayBiletler