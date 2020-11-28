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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Kubica, Bahreyn'deki ilk seanstan mutlu ayrıldı

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Kubica, Bahreyn'deki ilk seanstan mutlu ayrıldı
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo pilotu Robert Kubica, cuma günkü antrenman turlarının ardından sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Robert Kubica, cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Alfa Romeo ile piste çıktı ve oldukça iyi bir performans ortaya koydu.

İstikrarlı turlar atan Polonyalı pilot, Antonio Giovinazzi'yi 0.2 saniye ile geçerek seansı 13. sırada tamamladı.

İkinci seansta İtalyan sürücü, Kubica'yı 0.1 saniye ile geçse de, Kimi Raikkonen'in derecesi Kubica'dan daha yavaştı.

Seansın ardından konuşan Kubica, cuma gününden mutlu ayrıldığını söyledi.

"Bir Formula 1 aracıyla piste çıkmayalı uzun zaman oldu. Yakın zamanda DTM aracını kullandığım için, araç içerisinde kendimi güvende hissetmem çok önemliydi."

"Açıkçası gün boyunca her şey yolunda gitti. Aracı kullanmaya çabucak alıştım ve kendimi oldukça rahat hissettim."

"Genel anlamda iyi bir seans oldu. Bütün programı tamamladık. Yani günümüzden memnun olabiliriz."

"Direksiyona geri dönmek ve takımla çalışmak güzeldi. Mühendislere bilgiler verdim ve takıma çok sayıda şey söyledim. Umarım önceki yarışlarda olduğu gibi hafta sonunun kalan kısmından ve karşımıza çıkan fırsatlardan en iyi şekilde faydalanabiliriz."

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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