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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Kubica, Bahreyn'deki ilk seansta Alfa Romeo ile piste çıkacak

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Kubica, Bahreyn'deki ilk seansta Alfa Romeo ile piste çıkacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Alfa Romeo F1'in yedek pilotu Robert Kubica, Bahreyn'deki ilk seansta İtalyan ekiple piste çıkacak.

Alfa'nın yedek sürücüsü olan Kubica, Cuma günü Sakhir pistindeki ilk seansta Kimi Raikkonen'in aracına geçecek.

Eski BMW Sauber, Renault ve Williams F1 sürücüsü, 2019'un sonunda Williams'tan ayrıldıktan sonra BMW ile DTM'de yarışmaya başlamıştı.

Yılın başında takıma katılmasının ardından Alfa Romeo ile üç antrenman seansında piste çıktı.

Kubica ilk olarak Steiermark GP'de piste çıktı ve ardından Silverstone'daki 70. Yıl Dönümü GP'de yer aldı.

Son olarak Macaristan'da piste çıkan Kubica, "Ağustos ayından bu yana ilk kez yarış koltuğuna döndüğüm için mutluyum."

“Uzun bir süre gibi gelebilir, ancak yılım fabrikadaki simülatör çalışmaları ve DTM programımla çok yoğundu, bu yüzden aslında oldukça hızlı bir şekilde geçtiğini hissettim."

"Şimdi DTM sezonum sona erdi. Alfa Romeo Racing'deki rolüme tam zamanlı olarak geri dönmek istiyorum. Hâlâ savaşacak çok şey var ve çalışmalarımın takımın ortaya koyduğu çalışmalara olumlu bir katkı sağlayacağından eminim.” dedi.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur şunları söyledi: "Robert'ın ilk seans için araca geri döndüğünü görmekten hepimiz memnuniyet duyuyoruz."

"Bu sezon şimdiye kadar takıma olan katkısı önemliydi ve Bahreyn'deki deneyim ve becerilerinden en iyi şekilde yararlanabilmek, takımın ilerlemesini sürdürmesine yardımcı olacak."

"Sakhir gerçekten iyi bildiği bir pist ve bu hafta sonu yapacağımız çalışmalarda gerçekten yardımcı olacak.”

Raikkonen ikinci seansla birlikte kokpite geri dönecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP Biletler
Pilotlar Robert Kubica
Takımlar Alfa Romeo
Editör Alex Kalinauckas

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