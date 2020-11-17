Kubica, Bahreyn ve Abu Dhabi'de cuma antrenmanlarına katılabilir

Formula 1'de bir galibiyeti bulunan Kubica, geçen yıl Williams ile tam zamanlı olarak F1'e dönmüş ancak kötü geçen yılın ardından bu yıl Alfa Romeo'nun yedek ve test pilotu haline gelmişti.

Polonyalı sürücü, takımla yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak Steiermark, Macaristan ve Britanya Grand Prix'sinin ilk seansında piste çıkmıştı.

Polonyalı Orlen'in desteğine sahip olan Kubica, TVP Sport'a yaptığı açıklamada Bahreyn'deki hafta sonlarından bir tanesinde ve Abu Dhabi'deki son yarışta Alfa Romeo'nun direksiyonuna geçeceğini söyledi.

Robert Kubica, Orlen Team ART Fotoğraf: ITR eV Robert Kubica, Orlen Team ART Fotoğraf: ITR eV

Alman DTM şampiyonasını 15. sırada tamamlayan 35 yaşındaki sürücü, “Şimdi rolüm yeniden eskisi gibi olacak."

"Tekrar bir Formula 1 aracının hissine çabucak alışmam gerekecek."

"Amacım, takımın hafta sonu için hazırlanmasına yardımcı olmak adına olabildiğince fazla veri toplamak olacak."

"Ayrıca aracın gelişiminin hangi yöne gittiğini ve son birkaç ayda nelerin değiştiğini anlamam gerekecek. Bu konuda takıma bilgiler vereceğim." dedi.

Kubica'nın 2021 planları belirsizliğini korurken, Polonyalı pilot gelecek yıl kesin olarak F1'de yarış pilotu olmayacağını belirtti.