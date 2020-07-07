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Formula 1 / Son dakika

Kubica, Avusturya'daki ilk antrenman seansında Alfa Romeo ile piste çıkacak

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Kubica, Avusturya'daki ilk antrenman seansında Alfa Romeo ile piste çıkacak
Ekleyen:
, Editör
7 Tem 2020 15:40

Alfa Romeo yedek pilotu Robert Kubica, bu hafta sonu yapılacak Styrian Grand Prix'sinde Alfa Romeo ile ilk antrenman seansında piste çıkacak.

2019'da Formula 1'e Williams'la dönen Kubica, bu yıl Alfa Romeo'nun yedek pilotu haline gelmişti.

Cuma günü Red Bull Ring'deki ilk antrenman seansında Antonio Giovinazzi'nin C39'unu sürecek Kubica, öylelikle aksiyona geri dönmüş olacak.

DTM'de BMW'nin müşteri takımıyla yarışan Kubica, sezon öncesi testlerinde Alfa Romeo ile iki yarım günlük test yapmış ve ikinci testin sabah bölümünde en hızlı isim olmuştu.

Kubica, “Bu hafta sonu direksiyona dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

“Amacım, her zaman olduğu gibi mühendislerimize mümkün olduğunca fazla veri sağlamak ve onlara kokpit içinden geri bildirim sağlamak olacak."

“Bu hafta sonu herkes için oldukça yeni bir deneyim olacak, sadece birkaç gün önce bulunduğumuz pistte yarışacağız bu yüzden, Avusturya Grand Prix'sinde topladığımız tüm verileri geliştirmek ve araçta yapmak istediğimiz ayarlamaları test etmek istiyoruz." dedi.

Alfa ekibi patronu Frederic Vasseur, “Robert'ı Cuma günü araçta görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Deneyimi olan bir sürücü her zaman değerli geri bildirimler sunar ve aracımızı öğrenmeye devam etmemize yardımcı olabilir."

“Robert geçen hafta sonu takımla birlikteydi ve elbette, mühendislik toplantılarında ve tüm seanslarda tartışılan her şeyin tamamen farkındaydı. Aracı deneyimleme şansı olacak ve bu bilgiler, ilerlememize yardımcı olacak." dedi.

Daha önce Jack Aitken'in de Williams'la Styrian GP'deki ilk antrenman seansında piste çıkacağı duyurulmuştu.

 
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Editör Kemal Şengül

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