Kubica, antrenmanlardaki hatası nedeniyle özür diledi

Alfa Romeo C41'i Shakedown kapsamında Şubat ayında Barselona'da süren Kubica, üç ay sonra yine aynı pistte direksiyona geçti.

Polonyalı pilot ilk seansta Kimi Raikkonen'in yerini aldı ve aslında iyi turlar çıkarsa da, seansın bitimine yaklaşık 15 dakika kala aracının kontrolünü kaybederek spin attı.

Günün ardından konuşan Polonyalı pilot, antrenman turlarındaki hatası nedeniyle takımdan özür diledi.

Kubica, "Maalesef yumuşak lastiklerle sahip olduğum yol tutuş seviyesini biraz yanlış değerlendirdim ve viraja girerken spin attım."

"Aslında o noktada dönmek üzereydim fakat sınırdaydım. Ardından yol tutuş kayboldu ve aracın arkası kontrolden çıktı. Maalesef çakıl havuzuna saplandım."

"Yol tutuş seviyesini yanlış değerlendirdim ve yumuşak lastiğin daha iyi yol tutacağını düşündüm."

"Eğlendiğim bir gündü fakat kolay değildi. Bir F1 aracını tam hızda kullanmayalı altı ay oldu. Sert lastiklerle attığım ilk turlarda lastikleri ısıtmak hiç kolay değildi ve ayrıca araçtaki hissiyatım beklediğim kadar iyi değildi."

"Bazı şeyler denedik fakat hissiyat o kadar da iyi olmadı. Sonuç olarak bir hata yaptım ve bunun için özür dilerim. Bu, az bir zamanınız olduğu için asla kolay bir şey değil. Küçük bir hatanın bedeli oldukça ağır oldu. Fakat durum işte bu." dedi.

Kubica önümüzdeki hafta iki gün boyunca 18 inç lastikleri test edecek.

Bununla ilgili de konuşan Kubica, "Gelecek yıl, kural değişikliklerinden ötürü oldukça zorlu bir yıl olacak. Takımların tamamen yeni araçlar tasarlaması gerekiyor ve her şey farklı olacak, lastikler de tamamen değişecek. Pirelli'nin 18 inç lastiklerine geçilecek ve bu yüzden bir başka büyük adım daha atılacak."

"Lastikler motor sporlarında, özellikle de Formula 1'de çok önemli bir rol oynuyor. Bu yüzden ilginç olacağını söyleyebilirim." dedi.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images