Kubica: "Alonso, Verstappen ve Hamilton bu işin uzaylıları"

Robert Kubica 2024 yılında nihayet Ferrari renkleriyle yarışacak: Polonyalı pilot AF Corse takımıyla sözleşme imzaladı ve gelecek yıl WEC'te bir Ferrari hypercar sürecek.

Bir zamanlar Fernando Alonso'nun Ferrari'deki takım arkadaşı olmaya yaklaşan Kubica, Şubat 2011'deki ralli kazası nedeniyle bu hayaline kavuşamadı.

Ancak Fernando ile hâlâ dostane ilişkileri var ve Alonso hakkında konuşurken, İspanyol pilotun olağanüstü bir doğal yeteneğe sahip olduğuna dikkat çekti.

Kubica, İtalyan podcast Gurulandia'ya mevcut gridi ve en iyileri değerlendirdi.

Kubica, "Bana göre Fernando Alonso rekabetçi olmayan bir araçla bile hâlâ en güçlüsü."

"Yine de ben her zaman gerçek Formula 1'in -gridin- ilk iki ya da üç sırası olduğunu söylemişimdir. Gridin en arkasında yarıştığınızda, bu tamamen farklı bir spor haline geliyor."

"Mesela bir Red Bull ile yarışıyorsanız ve araç yarım saniye daha hızlı gitmenize izin veriyorsa, her halükarda podyuma çıkarsınız."

"Ancak bir çaylaksanız ve Williams ya da herhangi bir küçük takımın aracını kullanıyorsanız, olağanüstü yetenekli bir sürücü bile olsanız ilk 15'e girmekte zorlanırsınız. Araç ne kadar yavaşsa, bir çaylak için onu kullanmak o kadar zorlaşır."

"Aynı zamanda en iyi takımlarda yer alan sürücülerin %90'ının zaten orada olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Max Verstappen, Lewis Hamilton ya da Fernando Alonso gibi isimlerin birer uzaylı olduğunu görebilirsiniz."

"Genel olarak, çok şanslı olmalısınız: hızlı bir aracın direksiyonuna oturma fırsatını elde etmek için, doğru zamanda doğru yerde olmalısınız." dedi.