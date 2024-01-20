Kubica: "Alonso ile harika şeyler başarabilirdik"
Robert Kubica Fernando Alonso ile takım arkadaşı olsaydı, pek çok şey başarabileceklerini düşünüyor.
Robert Kubica 2024 yılında, neredeyse Ferrari'nin fabrika takımı statüsünde olan İtalyan AF Corse ile WEC'te yarışacak.
Formula 1'deyken Kubica'nın Ferrari'ye geçme hedefi vardı fakat yaptığı kaza sonrası her şey tamamen değişti.
Bu üzücü kaza olduğunda, Kubica'nın Ferrari ile ön sözleşmesi vardı ve 2012'de Felipe Massa'nın yerine Fernando Alonso ile takım arkadaşı olacaktı.
Robert, La Gazzetto dello Sport'a verdiği bir röportajda "Fernando'ya her zaman büyük saygı duydum ve hâlâ da duyuyorum."
"Formula 1'de yarıştığım dönemde bu tutum karşılıklıydı. Geçmeniz gereken ilk kişinin takım arkadaşınız olduğu söylenir. Ancak ben her zaman takım arkadaşınız da dahil olmak üzere herkesin önüne geçmeniz gerektiğini düşünürüm."
"Fernando'yu aynı araçla yenmemin zor olacağını sanmıyorum ama bu mücadeleyle baş etmek istedim. Pek çok şeye aynı şekilde bakıyoruz ve birbiriyle iyi anlaşan iki sürücünüz olduğunda, takım avantaja sahip oluyor."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
"Teoride ilişkimizin bozulma riski vardı ama birlikte çok şey başarabileceğimizi düşünüyorum. 2012'de Fernando'nun o dönem yarıştığı Ferrari'ye geçmem gerekiyordu fakat sonra o kaza oldu."
"Bu yüzden olmadı ama hayat bana farklı bir senaryo sundu. Şimdi Le Mans'ta kırmızı bir araçla yeni bir maceraya atılacağım için mutluyum."
"Yeni bir yıla girerken, motor sporlarına karşı içimdeki aşk devam ediyor."
"39 yaşındayım, hâlâ beni ayakta tutan şey bu. Kariyerimi sonlandırmak ve mutlu olmayacağım bir iş yapmak beni korkutuyor."
"Ben bir yarışçıyım ve yarışmak istiyorum. Şu anda yaptığım işi seviyorum." dedi.
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