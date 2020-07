Kubica: "Alonso hakkında herhangi bir şüphem yok"

Polonyalı sürücü, Alfa Romeo C39'u test etme şansı yakalamıştı. Araç, geçtiğimiz Pazar günü Giovinazzi'nin kullandığı ayarlara sahip olsa da Robert, C39'a pek nazik davranmadı. Kendisine göre Giovinazzi'nin aldığı sonuç, İtalyan sürücünün yarış sırasındaki zeki yarış yönetimi sebebiyle geldi.

Sky Sport F1'a konuşan Kubica şunları söyledi: "Tek koltuklu araçlardan uzun bir süre boyunca uzak kalınca, sürücünün bakış açısından durumu ele almak zor oluyor çünkü C39'u en son Mart başında sürmüştüm."

"Koşullar tamamıyla farklı ve farklı da bir pistteyiz, aynı zamanda birkaç hafta önce DTM'de sürüş yaptım. Bu yüzden ilk birkaç tur çok garipti."

"Bu durum göz önüne alındığında, ikinci hafta sonunda da aynı pistteydik, durum hakkında net bir resme sahibiz. Paketimizi optimize etmek için farklı bir şey denedik, ancak çok fazla şeyin eksik olduğunun tamamıyla farkındayız."

"Verilere göre C39'un testlerdeki performansı, şu anda gördüğümüz performansa çok benzer ve beklediğimiz gibi. Belki bazı insanlar daha hızlı olabileceğimizi düşünüyor olabilir, ve böyle de ümit ediyorduk. Araç sürüş ve yol tutuş olarak çok iyi bir konumda, ancak performansımız iyi değil."

Antonio Giovinazzi'nin 2020'de Vettel'in yerine Ferrari'de yarışması ihtimaline karşı Alfa Romeo'da tam zamanlı sürücü olması şansı sorulduğunda Kubica, olaya gerçekçi ve çok pragmatik bir şekilde yaklaşılması gerektiğini düşünüyor.

"Will you become a starter if Giovinazzi replaces Vettel at Ferrari this year? You should know me. With the 'ifs' and 'buts' you go not far in this sport. Who will live, you'll see. I just have to concentrate on my role with Alfa Romeo Racing Orlen as reserve driver. I hope I can drive more. Then I will also do the DTM and concentrate on that too".

"Beni tanımanız gerekiyor. 'Eğer' ve 'ama' diyerek bu sporda ileri gidemezsiniz. Kimin ne olacağını göreceksiniz. Şu anda sadece, Alfa Romeo Racing Orlen için olan yedek sürücü görevime odaklanmalıyım. Umarım daha çok sürüş yapabilirim. Aynı zamanda DTM'de de yarışacağım ve ona da konsantre olmam lazım."

Kubica aynı zamanda Fernando Alonso'nun F1'e dönüşü hakkında açıklamalarda da bulundu.

Polonyalı pilot konu hakkında şunları söyledi: "Fernando'nun geri dönüşü ile ilgili hiçbir şüphem yok. O, benim jenerasyonumun en güçlü sürücüsü. O, başarısız araçlar ile başkalarının yanına bile yaklaşamayacağı başarılara imza attı. Onun hakkında bir şüphem yok."

"Ancak F1'in ne ile karşı karşıya kalacağına dair şüphelerim var. Onu tanıyorsam, Fernando her zaman aynı karakteristik seviyeye sahip olacaktır."

"Eğer Fernando, Renault'yu iki şampiyonluk kazandığı dönemin başındaki gibi bulursa, o zaman eminim ki çok eğlenebilir ve iyi bir performans gösterebilir."

"Renault büyük ihtimalle F1'de yarıştığım en iyi takımdı. Bence başarılı olmaları için her şeye sahipler, ancak bu kolay olmayacaktır. Ancak Fernando'nun F1'e geri dönüşü, spor için gayet iyi bir şey."