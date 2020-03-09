Kubica: "Alfa Romeo'yu sürmek çok daha keyifli"

Kubica geçen yıl gridin en yavaş aracı olan Williams FW43'le sadece bir puan alabilmişti.

Bu yıl Alfa Romeo'nun yedek pilotu olan Polonyalı sürücü, İtalyan ekibin C39'unu sürmenin çok daha keyifli olduğunu söyledi.

"Aslında, oldukça yoğun bir yılım var. Alfa Romeo ile çalışacağım ve yeni bir seride yarışacağım. Er ya da geç bu aracı tekrar süreceğim, ama tam olarak ne zaman olduğunu bilmiyorum."

"Bu aracın geçen yıl kullandığım araca kıyasla nasıl olduğunu söyleyemem çünkü henüz neler yapabileceğimizi göstermedik. Araç Melbourne'e kadar çok değişecek ve iyimserim."

"Sorunlar yaşadığımız pek çok alanda ilerleme kaydettik. Takım iyi ve sorunlara çok hızlı bir şekilde yanıt verdi. Yine de her şeyi en iyi hale getirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar takımın hızlı şekilde tepki vermesinden, yorumlarımızı ve önerilerimizi dinlemesinden memnunum."

"Tabii ki araçla ilgili sorunlarımız var, ancak yeni parçalar hazırlıyoruz. Testlerde herkes farklı programlarda çalışır ve farklı noktalara odaklanır. İşinize konsantre olmanız ve geri bildirimde bulunmanız önemlidir."

"Aracı iki kez sürdüm ve ikişer gün çalıştım. İkisinde de her şey çok iyi gitti. Geçen yılki araca (Williams) göre çok daha fazla yol tutuş ve yere basma gücü var. İlk başta her şey iyi görünüyor, ama aracı zorlamaya başladıkça sorunları görmeye başlarsınız."

"İki test arasında bazı açılardan ilerleme kaydettiğimizi görmek güzeldi. Üçümüz de (Raikkonen, Giovinazzi ve kendisi) neyin geliştirilebileceğini gördük ve takım da bunları uyguladı."

"Doğrusu Williams'a kıyasla durum tamamen farklı. Takımı ve aracı değiştirdiğinizde, işe yaklaşım şekliniz biraz değişiyor. Yere basma gücünü herkes sever. Takımın seçtiği yön ne olursa olsun, yere basma gücü size hep yardım eder. Eğer yoksa durum zorlaşır."

"Yarıştaki amacınız değişmiyor. Yeteneklerini ve aracın potansiyelini maksimuma çıkarmak gerekiyor. Ancak elbette iyi bir yere basma gücü varsa, hisler tamamen farklıdır ve daha hızlı turlar atabilirsiniz. Daha hızlı gitmek bu şekilde sizi yormaz, sadece farklıdır ve daha hoştur."

"Formula 1'de işler çabucak değişebiliyor. Bence gerçekçi kalmalıyız ve önümüzde çok fazla iş olduğunu kabul etmeliyiz. Ama takımın çalışmaları beni cesaretlendiriyor. Bir takım böyle tepki verdiğinde ve her şeyi geliştirmek istediğinde durum harikadır. Avustralya'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şey gerçekçi kalmak, yerinizi bilmek ve çalışmaya devam etmek"