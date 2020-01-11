Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Kubica, Alfa Romeo'nun fabrikasına gitti

paylaşım
yorumlar
Kubica, Alfa Romeo'nun fabrikasına gitti
Ekleyen:
, Editör
11 Oca 2020 06:38

Robert Kubica cuma günü Alfa Romeo'nun İsviçre'deki fabrikasına gitti ve hem takımla konuştu hem de 2020 aracı için koltuk ayarı yaptı.

Robert Kubica daha önce BMW-Sauber'ken Hinwil merkezli takım adına çalışmış ve kariyerinin en iyi dönemini belki de burada geçirmişti.

2006-09 yılları arası burada mücadele eden Kubica, daha sonra Renault'ya geçmiş ve 2010 yılının ardından ralli kazası yapmıştı.

Polonyalı pilot geçen sezon uzun bir adan sonra Williams'la spora döndü ancak istediği sonuçları alamadı ve sezon sonunda takımla yollarını ayırdı.

Kubica yeni sezonda Alfa Romeo-Sauber'in yedek pilotluğunu yapacak ve aynı zamanda hem test hem de gelişim pilotluğu gibi görevler üstlenecek.

Bu kapsamda Kubica, dün itibariyle Hinwil'e gelerek Alfa Romeo fabrikasında çalışmaya başladı.

Burada yeni araç için koltuk ayarı yaptıran Kubica'nın yeni sezon öncesi Barcelona testlerinde ve cuma günkü antrenmanlarda piste çıkması planlanıyor.

Alfa Romeo tarafından yayınlanan klipte çok mutlu olduğu görülen Kubica, şöyle dedi: "Herkese merhaba! Ben Robert, Hinwil'deyim ve benim için eve dönmek gibi bir şey. Çünkü 2006'da Formula 1 kariyerim burada başladı. Yine bu atmosferde olmak harika. Geçmişte birlikte çalıştığım pek çok insanı gördüm ve yeni araç için koltuk ayarı yaptım. Buradasadece pilot olmayacağım, aynı zamanda takımda aktif bir role de sahip olacağım."

 

Alakalı video

Sonraki haber
Pirelli: "Tüm takımlar 2021 lastikleriyle test yapacak"

Önceki haber

Pirelli: "Tüm takımlar 2021 lastikleriyle test yapacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı!

2
Formula 1

Pirelli: "Formula 1 araçları, Formula 2'den daha yavaş olmayacak"

3
Formula 1

Kubica, Alfa Romeo'nun fabrikasına gitti

23dk
4
Formula 1

Melbourne, Avustralya'daki yangına rağmen F1 için hazırlanacak

5
Formula 1

Galeri: F1'de en çok ikinci olan 22 pilot

Son Videolar

Ricciardo: 08:58
Formula 1

Ricciardo: "Ferrari söylentileri hep olacak" - 10 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

9 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:02
Formula 1

9 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri

''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi 07:51
Formula 1

''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi

7 Ocak 2020 - F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:45
Formula 1

7 Ocak 2020 - F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:34
Formula 1

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Kubica, Alfa Romeo'nun fabrikasına gitti
F1

Kubica, Alfa Romeo'nun fabrikasına gitti

Pirelli: "Tüm takımlar 2021 lastikleriyle test yapacak"
F1

Pirelli: "Tüm takımlar 2021 lastikleriyle test yapacak"

Video: Ricciardo: "Ferrari söylentileri hep olacak" - 10 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri
F1

Video: Ricciardo: "Ferrari söylentileri hep olacak" - 10 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Latifi, Williams için koltuk ayarı yaptı
F1

Latifi, Williams için koltuk ayarı yaptı

Williams'ın yeni sponsoru Royal Bank of Canada oldu
F1

Williams'ın yeni sponsoru Royal Bank of Canada oldu

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.