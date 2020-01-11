Kubica, Alfa Romeo'nun fabrikasına gitti

Robert Kubica daha önce BMW-Sauber'ken Hinwil merkezli takım adına çalışmış ve kariyerinin en iyi dönemini belki de burada geçirmişti.

2006-09 yılları arası burada mücadele eden Kubica, daha sonra Renault'ya geçmiş ve 2010 yılının ardından ralli kazası yapmıştı.

Polonyalı pilot geçen sezon uzun bir adan sonra Williams'la spora döndü ancak istediği sonuçları alamadı ve sezon sonunda takımla yollarını ayırdı.

Kubica yeni sezonda Alfa Romeo-Sauber'in yedek pilotluğunu yapacak ve aynı zamanda hem test hem de gelişim pilotluğu gibi görevler üstlenecek.

Bu kapsamda Kubica, dün itibariyle Hinwil'e gelerek Alfa Romeo fabrikasında çalışmaya başladı.

Burada yeni araç için koltuk ayarı yaptıran Kubica'nın yeni sezon öncesi Barcelona testlerinde ve cuma günkü antrenmanlarda piste çıkması planlanıyor.

Alfa Romeo tarafından yayınlanan klipte çok mutlu olduğu görülen Kubica, şöyle dedi: "Herkese merhaba! Ben Robert, Hinwil'deyim ve benim için eve dönmek gibi bir şey. Çünkü 2006'da Formula 1 kariyerim burada başladı. Yine bu atmosferde olmak harika. Geçmişte birlikte çalıştığım pek çok insanı gördüm ve yeni araç için koltuk ayarı yaptım. Buradasadece pilot olmayacağım, aynı zamanda takımda aktif bir role de sahip olacağım."

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