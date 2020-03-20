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Formula 1 / Son dakika

Kubica: "Alfa Romeo'nun 2020'de rakipleriyle mücadele etmesi zor olacak"

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Kubica: "Alfa Romeo'nun 2020'de rakipleriyle mücadele etmesi zor olacak"
Ekleyen:
, Editör
20 Mar 2020 17:33

Robert Kubica, Alfa Romeo'yu 2020 sezonunda zor bir yılın beklediğini kabul etti.

Geçen yılın en kötü takımı olan Williams, 2020 sezonunda Alfa Romeo ile mücadele etmeyi umduklarını söylemişti.

Ayrıca şimdiye kadar Alfa Romeo ile ilgili pek de iyi haberler gelmedi ve genel olarak gridin en yavaşı olarak görülüyorlar.

Hinwil merkezli takımın yedek pilotu Robert Kubica, kendilerini zor bir yılın beklediğini kabul ediyor.

Kubica, “Belli bir hedef hakkında konuşmak çok zor, çünkü durum değişebilir."

"Umarım bu, daha iyi şekilde değişir. Ancak gerçekçi olursam, tersi de olabilir."

"Bence rakip takımlar çok güçlü ve umarım yanılırım. Ancak bazı takımlar gerçekten ilerlediler ve onlarla savaşmak zor olacak." dedi.

Genel olarak 2020 gridinin tamamının ilerlediği düşünülüyor.

Alfa ile Barselona'da katıldığı testte 2020 aracını sürerken böyle hissedip hissetmediği sorusuna Kubica, “Evet, hissettim. Ama ben Formula 1 tarihindeki başka bir dönemin taraftarıyım ve bunun nedenini bilmiyorum.” yanıtını verdi.

Kubica, eğer Melbourne'de yarış yapılsaydı ön tarafta durumun ne olacağı sorusuna, “Sanırım ilk beşte ikiden fazla Mercedes aracı görebilirdik." yanıtını verdi ve Racing Point'i işaret etti.

Son olarak da Alfa Romeo'nun gelişmesine yardımcı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

"Son iki, üç yılda üst düzey sürücülerden biri olarak kabul ediliyordum. Ama insanlar artık bir saniye yavaş olduğumu düşünüyor. Sanırım bu muhtemelen değişecek, çünkü yavaş değilim. Buradaki rolüm yarış sürücülerinden tamamen farklı. Tamamen farklı durumlara sahibiz. Beni işe alan insanlar, bu işin kariyerime olan katkısından ziyade, deneyimimin takımın gelişimine yardımcı olmasını umuyorlar ve bu durumun da farkındalar."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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