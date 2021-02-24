Kubica, Alfa Romeo'daki görevinin öneminin farkında

Robert Kubica, geçen yılın başında Alfa Romeo ekibine katıldı ve birden fazla kez F1 aracını sürme fırsatı yakaladı.

Kubica, görevi gereği simülatörde bolca vakit geçiriyor ve bundan ötürü simülatör/pist üstü korelasyonu sağlayabilmesi için, araçla pist üstünde testler yapması gerekiyor.

Takım yeni simülatörüne geçiş yaptığı için Kubica'nın yapacağı iş artık daha da kilit bir rol oynayacak.

Büyük bir deneyim sahibi olan Kubica, kendisinden beklentilerin farkında.

Bu yıl aynı zamanda Avrupa Le Mans Serisi'nde de yarışacak olan deneyimli pilot, "Artık genç değilim ve önceliklerim değişmiş durumda. Yine de yarışlara katılmak istiyorum. Takımdaki rolümü biliyorum ve bu işle başa çıkmak için elimden geleni yapacağım."

"Yarış hafta sonu formatındaki değişiklik nedeniyle antrenmanlara katılmak benim için daha zor olacak. Yani her şeyi birlikte tartışmamız gerekiyor. Ayrıca yarış pilotlarına, araca alışabilmeleri adına maksimum şans vermenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Ancak böyle bir şansı yakalarsam, reddetmeyeceğim."

"Bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçmekten daha iyi bir şey yoktur. En kötüsü ise başkalarının yarışmasını izlemektir. Tüm sürücüler yarışmak ister, bu yüzden Formula 1'i diğer serilerdeki programlarımla birleştirmeye devam ediyorum."

"Başka bir yarış serisini deneyecek olmam harika. Dayanıklılık yarışlarında aracın kokpitini takım arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz."

"ELMS çok rekabetçi bir seri, bu yüzden sezona hazırlanmam gerekiyor. İyi sonuçlar elde etmek için mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışacağım. Kaskınızı takıp direksiyona geçtiğinizde, her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmak istersiniz." dedi.