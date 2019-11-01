Kubica, Alfa Romeo söylentilerini reddetti

Robert Kubica, yeni sezonda Williams adına yarışmayacağını açıkladı ve gelecek sezon ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

Polonyalı pilotun DTM'de yarışmanın yanı sıra Haas'ın gelişim pilotluğunu yapması bekleniyor.

Bununla birlikte son günlerde Alfa Romeo ile Kubica arasında görüşmeler olduğu iddia edilmeye başlandı.

Söylentilere göre Hinwil merkezli ekibin temsilcileri Polonya'nın başkenti Varşova'ya giderek Kubica'nın menajerleriyle görüşecekti.

Ancak TVP Sport'a konuşan Polonyalı pilotu, bu iddiaları reddetti.

Kubica, "Alfa Romeo ile görüşmedim. Eğer benimle çalışmak istiyorlarsa muhtemelen bunu zaten konuşurduk."

"Alfa Romeo'nun benimle konuşmak için Varşova'ya gitmesine gerek yok. Varşova'da olan şeylerin muhakkak benimle ilişkilendirilmesi gerekmiyor." dedi.

Eğer takım temsilcileri Varşova'ya gittilerse veya gideceklerse, bu Formula 1'de kalmak isteyen Kubica'nın sponsoru PKN Orlen'le yapılan görüşmelerin işareti olabilir.

Alfa Romeo şu anda Formula 1'de Shell'le birlikte çalışıyor.