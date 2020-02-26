Kubica: "Alfa Romeo'nun elinde daha fazlası var"

Robert Kubica'yı Formula 1'de bir seansta uzun zamandır birinci sırada görmemiştik, her ne kadar bunlar kış testleri olsa da! Zamanını geçen biri de olmadı.

C39 ile sürüş yapan Alfa Romeo yedek sürücüsü, sabah seansında 53 tur attı ve attığı 1.16.942'lik tur ile takımını, Mercedes ile beraber 1.17'li saniyelerin altında tur atan tek takım yaptı. Bu sonuç 2019'da aldığı sonuçların yanında farklı bir sonuç çünkü Polonyalı pilot genellikle yarışa son sıradan başladı ve son takım arkadaşı George Russell'a sıralama turlarında 21-0 yenildi.

Gülerek "Genelde sondan bu tabloya baktığımda ilk sırada kendi ismimimi görürdüm." diyen Kubica açıklamasına şu şekilde devam etti: "Her neyse. Şu anda bizim için en önemlisi aldığımız hissiyat ve ilginç şeyleri değerlendirmek için iyi bir gün geçirdik: veriler, benim düşüncelerim, ki bununla beraber kesin sonuçlar alacağımıza eminim.

"Sabah piste çıkmak hiçbir zaman kolay değildir, yol tutuşu çok düşük oluyor ancak bugün aldığım hissiyat gayet iyiydi. Küçük problemler yaşadık ancak neyse ki bu bizim sabah için yaptığımız programın %90'ını etkilemedi.

"Geçen sene sürdüğüm araçtan bu araca geçince büyük bir fark oluyor. Bu araç hızlı. Hızlı derken manuel sürüşün daha zor olduğunu söylemiyorum. Geçen sene iki veya üç saniye daha yavaştık, şu andan daha zor bir durumdaydık ancak Formula 1'de hiçbir şey kolay değil.

"Normalde insanlar daha hızlı gittikçe işin daha zorlaştığını düşünürler. Bana göre bu sene 1.17 yapmak geçen sene 1.19/1.20 yapmaktan daha zor.

"Ancak özellikle geçen hafta sabah seansında sürüşümün ilk turlarında beynim durdu. Burada ne hissettiğimi biliyorum ve daha sonrasında daha çok yol tutuşa sahip olup daha hızlı gidebilirim sandım ama beynim 'Şu ana kadar bu mümkün değildi' diyordu, bu yüzden bu hissiyatı yakalamak için birkaç tur attım.

"Bu padokta tek büyük arkadaşınız var. Pek çok arkadaşınız yok. Bu spor zaten yeterince zor, ancak bir büyük arkadaşa sahipsiniz, o da yere basma kuvveti. Bu arkadaşa sahip olduğunuzda o size çok yardım ediyor.

"Ne sürüyor olursanız olun, Mercedes, Ferrari veya Williams, her zaman zorlanacaksınız ve hedefiniz ne olursa olsun işinizi en iyi şekilde yapıp elinizdekinin maksimumunu elde etmeye çalışmalısınız.

"Takım olarak ise bu işi bitirmiş durumdayız, artık her şey çantada keklik. Yeni parçalarımız da geliyor. Bu yüzden pozitif olmamız için büyük bir sebebimiz var. Geçen hafta, hem benim hem de ana sürücülerin zorlandığı alanları geliştirdik ve aracın tepkisi iyiydi, çok hızlıydı."

Kubica C39'un direksiyonuna bir daha ne zaman oturacağı sorusuna ise "Yakında olacak ama ne zaman olacağını bilmiyorum." yanıtını verdi.