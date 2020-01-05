Kubica, Alfa Romeo ile sezon öncesi testlerinde piste çıkabilir

Williams ile Formula 1'e geri dönen Robert Kubica, umduğu gibi bir yıl geçirememesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

Polonyalı pilot geçtiğimiz günlerde PKN Orlen ile birlikte Alfa Romeo'ya geçiş yaptığını duyurdu.

Kubica'nın resmi görevi yedek pilotluk olacak. Ama aynı zamanda test ve gelişim pilotluk görevlerini de üstlenecek.

Takım, Hinwil'de yeni bir simülatör inşa etti ve Kubica'nın vaktinin büyük bir kısmını burada geçirmesi bekleniyor. Ancak korelasyon sağlayabilmesi için yeni aracı test etmesi de gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan PKN Orlen CEO'su Daniel Obajtek, cuma antrenmanlarında Kubica'yı piste çıkarken görebileceklerini söylemişti.

Motorsport.com İtalya ise Kubica'nın sezon öncesi testlerinde de piste çıkabileceğini öğrendi.

Bu yıl testler altı gün sürecek ve Kubica, Antonio Giovinazzi ya da Kimi Raikkonen yerine en az bir gün piste çıkarak aracın tepkilerine bakacak.

Artık sınırlı sayıda test olacağı için Kubica'nın araçta geçireceği her dakika önemli olacak.

Polonyalı pilot böylelikle Alfa Romeo güncellemelerini ve aracın tepkilerini aktif şekilde kontrol ederken, kıyas yapabileceği bir deneyim de edinmiş olacak.