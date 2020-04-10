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Formula 1 / Son dakika

Kubica: "Alfa Romeo ile olan test, F1 heyecanımı geri kazandırdı"

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Kubica: "Alfa Romeo ile olan test, F1 heyecanımı geri kazandırdı"
Ekleyen:
, Editör
10 Nis 2020 07:04

Robert Kubica, Barcelona testine Alfa Romeo ile katılmasının ardından kaybettiği Formula 1 heyecanını geri kazandığını söyledi.

Robert Kubica, uzun yıllar sonra geçen yıl Williams ile Formula 1'e dönmüş ancak beklentilerin altında kalmıştı.

Kubica istediği gibi bir yıl geçiremese de, Williams aracı gridin açık ara en kötü aracıydı ve Kubica'nın zorlu yılına pek de katkı sağlamadı.

Buna rağmen takımın geçen yılki tek puanının sahibi olan Kubica, bu yıl Alfa Romeo'nun yedek pilotu olmayı kabul etti.

Bu yıl Alfa Romeo'nun F1'deki yedek pilotluğunu yapıp, aynı zamanda DTM'de yarışacak olan Kubica, takımla yaptığı sezon öncesi testinin eski heyecanını geri kazanmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

TVP Sport'a konuşan Polonyalı pilot, “Barcelona testlerinden sonra F1'de yarışma arzumun tekrar içimde biriktiğini hissettim. Bu, 2019'da kaybolan bir histi."

"Belli bir yaştayım ve koronavirüs ile ilgili bu kriz en kötü zamanda geldi."

"2019'da sunduğum 'yanıltıcı' görüntüden sonra herkese hâlâ iyi bir pilot olduğumu göstermek istiyordum."

"Barselona'daki testte ise hâlâ istediğim seviyede olduğumu fark ettim." dedi.

Kubica geçen yıl hiçbir sıralama turlarında takım arkadaşı George Russell'ı geçememişti.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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